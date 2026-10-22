İGA İstanbul Havalimanı’na “Dünyanın En Bağlantılı Havalimanı” Ödülü

OAG tarafından hazırlanan “Megahubs 2026” raporunda Londra Heathrow’u geride bırakarak “dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı” seçilen İGA İstanbul Havalimanı’nın ödülünü, Frankfurt’ta düzenlenen Routes World 2026 kapsamında İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak aldı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre dünyanın önde gelen hava yolları, havalimanları ve destinasyonlarından karar vericileri bir araya getiren etkinlikte takdim edilen ödül, İstanbul’un küresel hava ulaşımındaki stratejik konumunu ve İGA’nın uluslararası bağlantı gücünü bir kez daha tescilledi.

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OAG tarafından her yıl yayımlanan “Megahubs” raporu, dünyanın önde gelen havalimanlarını uluslararası uçuş bağlantıları açısından değerlendirerek küresel ve bölgesel ölçekte sıralıyor. Yılın en yoğun gününde planlanan uluslararası uçuş bağlantıları ile havalimanlarının hizmet verdiği destinasyon sayısını esas alan bağlantı endeksi, havalimanlarının küresel hava ulaşım ağındaki konumunu ortaya koyuyor.