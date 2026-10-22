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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İGA İstanbul Havalimanı’na “Dünyanın En Bağlantılı Havalimanı” Ödülü

        İGA İstanbul Havalimanı’na “Dünyanın En Bağlantılı Havalimanı” Ödülü

        İGA İstanbul Havalimanı, küresel havacılık veri ve analiz kuruluşu OAG'nin "Megahubs 2026" raporunda Londra Heathrow'u geride bırakarak "küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı" seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İGA İstanbul Havalimanı'na "Dünyanın En Bağlantılı Havalimanı" Ödülü

        OAG tarafından hazırlanan “Megahubs 2026” raporunda Londra Heathrow’u geride bırakarak “dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı” seçilen İGA İstanbul Havalimanı’nın ödülünü, Frankfurt’ta düzenlenen Routes World 2026 kapsamında İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak aldı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre dünyanın önde gelen hava yolları, havalimanları ve destinasyonlarından karar vericileri bir araya getiren etkinlikte takdim edilen ödül, İstanbul’un küresel hava ulaşımındaki stratejik konumunu ve İGA’nın uluslararası bağlantı gücünü bir kez daha tescilledi.

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        OAG tarafından her yıl yayımlanan “Megahubs” raporu, dünyanın önde gelen havalimanlarını uluslararası uçuş bağlantıları açısından değerlendirerek küresel ve bölgesel ölçekte sıralıyor. Yılın en yoğun gününde planlanan uluslararası uçuş bağlantıları ile havalimanlarının hizmet verdiği destinasyon sayısını esas alan bağlantı endeksi, havalimanlarının küresel hava ulaşım ağındaki konumunu ortaya koyuyor.

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