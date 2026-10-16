Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Girişimcilik
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.692,65 %-3,13
        DOLAR 49,5276 %0,11
        EURO 55,7893 %0,25
        GRAM ALTIN 6.666,84 %0,48
        BITCOIN 82.164,00 %0,19
        FAİZ 39,44 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 92,16 %0,86
        GBP/TRY 66,1025 %0,44
        EUR/USD 1,1255 %0,31
        BRENT PETROL 103,41 %-0,62
        ÇEYREK ALTIN 10.900,28 %0,48
        Haberler Ekonomi Girişimcilik İlker Selim Zorluoğlu: “Yapay zekâ uygulamalarını finans ve enerji alanlarına taşıyacağız”

        İlker Selim Zorluoğlu: “Yapay zekâ uygulamalarını finans ve enerji alanlarına taşıyacağız”

        Türk yapay zekâ girişimi Loops AI, uluslararası yatırımcılardan 3,5 milyon dolar yatırım aldı. Türkiye'de Mavi, A101 Ekstra ve Boyner gibi markalarla çalışan şirket, ilk olarak Japonya pazarına açılmayı, ardından Avrupa ve Güneydoğu Asya'da büyümeyi hedefliyor. Loops AI Kurucu Ortağı İlker Selim Zorluoğlu, "Diğer taraftan perakende ve e-ticarette başlayan büyümemizi, finansal hizmetler ve enerji alanlarına taşıyacak yeni yapay zekâ uygulamaları üzerinde çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 11:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yapay zekâ uygulamalarını finans ve enerji alanlarına taşıyacağız"

        İki yaşındaki kızı için internetten alışveriş yaparken, basit birkaç sorunun yanıtını bir türlü alamadığı için ürünlerin sepette kalmasıyla ortaya çıkan fikir, bugün uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken girişim haline geldi.

        2025 yılında İlker Selim Zorluoğlu, Ari Nazir ve Yusuf Bahadır tarafından kurulan Türk yapay zekâ girişimi Loops AI, global büyümesini hızlandırmak üzere çıktığı yatırım turunda 3,5 milyon dolarlık yatırım aldı.

        Şirketin, çıktığı yatırım turuna Silikon Vadisi’nin en önemli teknoloji yatırım şirketlerinden Andreessen Horowitz’in erken aşama girişim programı a16z Speedrun, Japon teknoloji ve telekomünikasyon grubu NTT iştiraki NTT DOCOMO, Connecticut Innovations, Monday Capital ve Alumni Ventures gibi uluslararası girişim ekosisteminin yakından tanıdığı yatırımcılar katıldı. Ayrıca, Netflix ve Google gibi teknoloji şirketlerinden melek yatırımcılar da yer aldı.

        REKLAM

        Loops AI Kurucu Ortağı İlker Selim Zorluoğlu, Türkiye’den çıkan bir yapay zeka girişiminin yatırım turuna olan ilgiden dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Sağladığımız bu yeni kaynağı ürün geliştirme ve mühendislik kapasitesini artırmak, daha fazla müşteri uygulamasını devreye almak ve uluslararası büyümemizi hızlandırmak için kullanacağız” dedi.

        YAPAY ZEKA İLE ALIŞVERİŞ FARKLILAŞTI

        Yapay zekanın gerçek şirket operasyonlarında etkin ve kolaylıkla kullanabilecekleri ürünler geliştirmek üzere yola çıkan Loops, bugün markalar ve perakendeciler için bütünsel bir yapay zeka çözümü sunarak online alışveriş deneyimini farklı bir aşamaya taşıdı.

        REKLAM

        Yapay zekânın herkesin teknolojiyle kurduğu ilişkiyi değiştirdiğini, e-ticaret deneyiminin de bu değişime ayak uydurması gerektiğini belirten Zorluoğlu, şunları söyledi: “Tüketiciler bugün yapay zekâ araçlarına ne istediklerini günlük dille anlatabiliyor.

        E-ticarette ise ürün bulmak için hâlâ doğru anahtar kelimeyi yazmak, kategoriler arasında dolaşmak ve filtreleri kullanmak gerekiyor. Biz Loops ile bu deneyimi değiştiriyoruz.

        Bir mağazaya girdiğinizde satış danışmanına ‘Akşam bir iş yemeğine gideceğim, lacivert pantolonum var, üzerine rahat ama düzgün bir gömlek arıyorum’ diyebiliyorsunuz.

        Loops ile online alışverişte de ihtiyacınızı aynı şekilde anlatabiliyorsunuz. Sistem ne aradığınızı anlıyor, bunu markanın ürün kataloğu ve ürün bilgisiyle eşleştiriyor ve uygun seçeneklere ulaşmanızı sağlıyor.

        REKLAM

        Bu yaklaşımı ürün arama ve keşiften alışveriş asistanına, müşteri operasyonlarından ürün bilgilerinin zenginleştirilmesine ve sanal denemeye kadar e-ticaretin farklı alanlarında uyguluyoruz.”

        BÜYÜK MARKALARLA ÇALIŞARAK GELİŞTİRDİ

        Loops AI, teknolojisini Türkiye’de Mavi, A101 Ekstra ve Boyner gibi markalarla gerçek müşteri trafiği ile ileri taşıdı. Zorluoğlu, Türkiye’de elde edilen sonuçların şirketin global büyümesinin temelini oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’de büyük markalarla çalışmak bize teknolojimizi gerçek müşteriler, gerçek ürün katalogları ve gerçek satış sonuçları üzerinde geliştirme imkânı verdi.

        REKLAM

        Bir yapay zekâ uygulamasının ilgi çekmesiyle yetinmiyoruz. Markanın müşterisine daha iyi bir deneyim sunmasına ve bunun satış sonuçlarına yansımasına bakıyoruz. Şimdi bu birikimi yeni pazarlara taşıyacak ölçeğe ulaşıyoruz.”

        GLOBAL BÜYÜMEDE İLK DURAK JAPONYA

        Loops, aldığı yatırım ile inşa edip uygulamaya aldığı bu sistemi sektörlere göre çeşitlendirerek, uluslararası pazarlara açılmayı hedefliyor.

        Zorluoğlu, şirketin global genişlemesindeki ilk önemli pazarın Japonya olacağını belirterek, ardından Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Güneydoğu Asya’ya açılmayı planladıklarını söyledi. Zorluoğlu, yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Perakende bizim için güçlü bir başlangıç noktası oldu.

        REKLAM

        Türkiye’de şirketlerle çalışırken yapay zekânın gerçek iş süreçlerine nasıl entegre edileceği konusunda önemli bir birikim oluşturduk.

        Yeni yatırımla ürün ve mühendislik kapasitemizi büyütürken bu deneyimi yeni sektörlere ve ülkelere taşıyacağız. İlk önemli uluslararası büyüme alanımız Japonya. Ardından Avrupa ve Güneydoğu Asya geliyor. Diğer taraftan perakende ve e-ticarette başlayan büyümemizi, finansal hizmetler ve enerji alanlarına taşıyacak yeni yapay zekâ uygulamaları üzerinde çalışıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de dere taştı

        İstanbul'da sağanaktan etkilenen ilçeler arasında Başakşehir'de vardı. Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında bulunan dere taştı. Nehre dönen deredeki taşkın cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

        #eticaret
        #yatırım
        #Girişimcilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Metrekareye 60 kg yağış geliyor! İstanbul'da 4 kayıp aranıyor
        Metrekareye 60 kg yağış geliyor! İstanbul'da 4 kayıp aranıyor
        Trump'tan İran'a bomba tehdidi
        Trump'tan İran'a bomba tehdidi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul'da ortalama konut fiyatı 9 milyon TL'yi aştı
        İstanbul'da ortalama konut fiyatı 9 milyon TL'yi aştı
        Konut satışında düşüş
        Konut satışında düşüş
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        "Evin önü göl oldu"
        "Evin önü göl oldu"
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        Avukatından açıklama
        Avukatından açıklama
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi