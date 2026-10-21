İş Bankası Çiftçi Kadın İmece Kart’ı kullanıma sundu

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde tanıtımı yapılan kart, tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot, yem ve tarımsal ekipman gibi tüm tarımsal ihtiyaçların kolayca karşılanması için özel bir finansman aracı olarak hayata geçirildi.

Anlaşmalı üye işyerlerinden yaptıkları tarımsal girdi alışverişlerinde 6 aya kadar ödemesiz dönem ve 1 yıla kadar vade imkânından yararlanan çiftçi kadınlar, mazot ve akaryakıt dışındaki alışverişlerinde "İmece Puan" kazanıyor. Harcama erteleme seçeneği üreticilere finansal planlamalarında esneklik sağlarken, kartla yapılan Tarsim Sigortası poliçe ödemelerinde 9 aya varan faizsiz ve hasatta geri ödeme avantajı sunuluyor. Ayrıca Çiftçi Kadın İmece Kart sahipleri, kart limitlerinden %10’a varan nakit çekim yapabiliyor.

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Üretici kadınlar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, Hayvan Varlık Belgesi, Arıcılık Belgesi gibi belgelerle, İş Bankası Şubelerinden başvuru yaparak Çiftçi Kadın İmece Kart sahibi olabiliyor.

"Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı" projesiyle kadınların tarımsal üretimde güçlü bir yer edinmesini ve üretici kadınlar için bütünsel bir ekosistem yaratmayı hedefleyen İş Bankası, farklı illerde gerçekleşen "Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları" ile yüzlerce kadına dijitalleşme, teknoloji ve markalaşma eğitimleri veriyor. Banka, ayrıca üretici kadınların ve tarımsal üretim yapan kadın kooperatiflerin katma değerli ürünlerini e ticaret alanındaki iştiraki Pazarama platformuyla Türkiye'nin dört bir yanından geniş kitlelerle buluşturuyor.