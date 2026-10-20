İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası'nın süresi uzatıldı
İstanbul'da kentsel dönüşüm yapım yardımı süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı. Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında konut başına 1 milyon 875 bin TL finansman desteği sağlanmaya devam edecek
Giriş: 20 Ekim 2026 - 09:55 Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni son tarih 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim."
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