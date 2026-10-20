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        Haberler Ekonomi Emlak İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası'nın süresi uzatıldı

        İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası'nın süresi uzatıldı

        İstanbul'da kentsel dönüşüm yapım yardımı süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı. Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında konut başına 1 milyon 875 bin TL finansman desteği sağlanmaya devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni son tarih 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim."

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        #Murat Kurum
        #konut
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