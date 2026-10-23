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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Japonya'da enflasyon 9 ay sonra ilk kez yüzde 2'yi aştı

        Japonya'da enflasyon 9 ay sonra ilk kez yüzde 2'yi aştı

        Japonya'da çekirdek enflasyon, zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırması ve yüksek enerji fiyatlarının dolaylı etkileriyle eylülde yüzde 2,1'e yükselerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 07:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Japonya'da enflasyon 9 ay sonra ilk kez yüzde 2'yi aştı

        Japonya’da çekirdek enflasyon, zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırması ve yüksek enerji fiyatlarının dolaylı etkileriyle eylülde yüzde 2,1’e yükselerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Enflasyon, ağustostaki yüzde 1,7 seviyesinden hızlandı.

        Taze gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Manşet enflasyon da yüzde 2,1 olurken, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yakından izlediği, taze gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek-çekirdek enflasyon yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

        Capital Economics Asya-Pasifik kıdemli ekonomisti Abhijit Surya, taze gıda enflasyonundaki belirgin yavaşlamaya ve enerji fiyatlarındaki düşüşün sürmesine rağmen enflasyonun hızlanmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

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        #Japonya
        #FAİZ
        #ENFLASYON
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