JPMorgan Türkiye'deki aracı kurum faaliyetlerini sonlandırıyor

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, başvurunun SPK tarafından uygun görülmesi halinde şirket, sona ermek veya faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecek.

MÜŞTERİLERE ÜÇ AYLIK SÜRE TANINDI

J.P. Morgan Menkul Değerler, şirketten yatırım hizmetleri, yatırım faaliyetleri ve yan hizmetlerle ilgili herhangi bir hak veya alacağı bulunduğunu ileri süren müşterilerin, ilan tarihinden itibaren üç ay içinde şirkete ve SPK'ya başvurmaları gerektiğini belirtti.

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Dava açmış olan müşterilerin mahkemeden alacakları dava açıldığına ilişkin derkenarı, icra takibi başlatanların ise takibe ilişkin belgeleri göndermeleri gerekiyor. Aracı kurum nezdindeki hesaplarıyla mutabık olmadıkları tutarlar bulunduğunu ileri süren müşterilerin de bu konudaki beyanlarını iletmeleri isteniyor.

Açıklamada, müşterilerin hak kaybına uğramamaları için belirtilen süre içinde gerekli bildirimleri yapmalarının önem taşıdığı vurgulandı.