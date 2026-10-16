Katılımevim ve Birevim'in Emlak Katılım'a devrinde mevcut sözleşmeler korunacak

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'in devri için 30 Eylül'de Rekabet Kurumuna başvuruda bulundu. Devir süreci devam ederken otomobil veya konut almak amacıyla tasarruf finansman sistemine dahil olan vatandaşlar, mevcut sözleşmelerinin ve ödeme koşullarının nasıl etkileneceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşların sözleşmelerinde herhangi bir problem bulunmadığını belirtmişti.

ÖDEME YAPILAN IBAN NUMARALARI DEĞİŞMEYECEK

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Katılımevim ile sözleşmesi bulunan vatandaşların ödeme yaptığı IBAN numaraları ve hesap bilgileri değişmeyecek.

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50 bini aşkın sözleşme sahibi, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından da ödemelerini mevcut hesaplarına yapmayı sürdürebilecek.

TAKSİT SAYISI VE ÖDEME TUTARLARI AYNI KALACAK

Katılımevim bünyesinde otomobil veya konut edinmek amacıyla yapılan sözleşmelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.

Devir sonrasında vatandaşların mevcut sözleşmelerindeki taksit sayıları ve ödeme tutarları korunacak. Böylece sözleşme sahipleri, ödemelerine daha önce belirlenen koşullarla devam edebilecek.

ŞUBE TABELALARINA YENİ İFADE EKLENECEK

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Katılımevim'in mevcut marka adı korunacak.

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Şirketin şubelerindeki tabelalara ise "Emlak Katılım iştirakidir" ifadesi eklenecek. Böylece Katılımevim, mevcut markasıyla faaliyetlerini sürdürecek.