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        Haberler Ekonomi Enerji Kazancı Holding’den Özbekistan’a 200 milyon dolarlık yeni yatırım

        Kazancı Holding’den Özbekistan’a 200 milyon dolarlık yeni yatırım

        Aksa Enerji ile Özbekistan'da 1.220 MW kurulu güce ulaşan Kazancı Holding, Semerkant'ta elektrik dağıtımını üstlenen Aksa Elektrik ile bu alandaki varlığını genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Taşkent'te bir araya geldi. Görüşmede, Aksa Elektrik'in Semerkant dahil dört elektrik dağıtım bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan yaklaşık 200 milyon dolarlık yeni yatırımı ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Kazancı Holding'den Özbekistan'a 200 milyon dolarlık yeni yatırım

        Kazancı Holding, Özbekistan’da enerji üretimi alanında oluşturduğu yatırım portföyünü elektrik dağıtımı alanına genişlettiğini bildirdi.

        Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aksa Enerji, Taşkent, Buhara ve Talimarcan’daki santralleriyle ülkede toplam 1.220 MW kurulu güce ulaşırken, grubun elektrik dağıtım şirketi Aksa Elektrik de Semerkant’ın ardından yeni dağıtım bölgelerinde operasyona başlamaya hazırlanıyor.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre bu doğrultuda Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Yakıt ve Enerji Sektörü Yatırımcıları Konseyi’nin Taşkent’te düzenlenen ilk toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Kazancı Holding’in Özbekistan enerji sektöründeki mevcut yatırımları, yeni iş birliği olanakları ve ülkenin elektrik altyapısının modernizasyonuna yönelik projeler değerlendirildi.

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        Aksa Enerji’nin Taşkent, Buhara ve Talimarcan’daki santrallerine bugüne kadar 700 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştiren Kazancı Holding, elektrik dağıtımında da Özbekistan’daki varlığını büyütüyor. Uluslararası ihaleyi kazanarak Semerkant bölgesinin elektrik dağıtım şebekesinin işletmesini 30 yıllığına üstlenen Aksa Elektrik için üç bölgede daha dağıtım faaliyeti yürütme olanakları değerlendiriliyor. Semerkant ile birlikte dört bölgeye gelecek iki yıl içinde yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

        Yeni yatırımlarla elektrik dağıtım şebekelerinin modernize edilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve tüketicilere daha güvenilir ve kesintisiz enerji hizmeti sunulması hedefleniyor. Yatırım yaptığı her bölgede okullar yaptırarak eğitime ve sosyal kalkınmaya katkı sunmayı da planlayan Kazancı Holding’in bu yaklaşımı, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Mirziyoyev, Semerkant’ta başlayan elektrik dağıtım iş birliğinin yeni bölgelere genişletilmesine yönelik desteğini de dile getirdi.

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        Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Özbekistan, küresel ölçekli ve uzun vadeli planlarımızda stratejik bir konuma sahip. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in reform vizyonu ve Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü ilişkiler, yatırımlarımızı derinleştirmemiz için sağlam bir zemin oluşturuyor. Yeni dönemde enerji üretimindeki varlığımızı elektrik dağıtımındaki yetkinliklerimizle birleştirerek ülkenin enerji dönüşümünde sorumluluk almaya devam edeceğiz. Özbekistan enerji sisteminin dönüşümüne ve modernizasyonuna yatırım yapacağız. Ayrıca Türkiye’de milli eğitim sistemine armağan ettiğimiz okulların benzerlerini Özbekistan’da da inşa ederek toplumsal gelişime de destek olmayı hedefliyoruz. Böylece Özbekistan’ın hem enerji arz güvenliğine hem de sürdürülebilir kalkınmasına kalıcı katkı sunmayı hedefliyoruz.”

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