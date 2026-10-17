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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık

        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık

        Ağustos sonuna göre kredi kartı harcamaları haftalık yaklaşık 60 milyar lira azaldı. 28 Ağustos haftası 708 milyar lira olan toplam kredi kartı harcaması 9 Ekim haftası 648 milyar lira oldu. Kart harcamaları 28 Ağustos'tan sonda 4 hafta düzenli olarak düşüp 25 Eylül haftası 642 milyar liraya inmişti. Sonra 2 Ekim haftası 723 milyar liraya çıkan harcamalar son hafta sert düştü. Düşen harcamanın 30 milyarı lirası internetten yapılan alışverişteki azalmadan kaynaklandı. Yemek harcamalarının son 1 ayda yüzde 6 azalarak haftalık 45 milyar lira düzeyinden 41 milyara düşmesi de dikkat çekti.

        Giriş: 17 Ekim 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık

        Son açıklanan kredi kartı harcama verileri vatandaşın çeşitli harcamalara fren yaptığını ortaya koydu. Yaz sonrasında özellikle internet alışverişleri ve yemek gibi kalemlerdeki gerileme, ihtiyari tüketimde yavaşlama yaşandığına işaret etti.

        28 Ağustos'tan bu yana kredi kartı harcamaları haftalık yaklaşık 60 milyar lira azaldı. 28 Ağustos haftası 708 milyar lira olan toplam kredi kartı harcaması 9 Ekim haftası 648 milyar lira oldu. Kart harcamaları 28 Ağustos'tan sonra 4 hafta düzenli olarak düşüp 25 Eylül haftası 642 milyar liraya inmişti. Sonra 2 Ekim haftası 723 milyar liraya çıkan harcamalar son hafta sert düştü. Düşen harcamanın 30 milyar lirası internetten yapılan alışverişteki azalmadan kaynaklandı. İnternetten yapılan harcamalar 28 Ağustos'ta 216 milyarken sonraki haftalarda düzenli olarak geriledi ve 25 Eylül haftası 192 milyar liraya indi. Sonraki hafta 236 milyar liraya çıkan harcama sert düştü ve son olarak 9 Ekim'de 186 milyar liraya indi.

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        YEMEK HARCAMASI 4 MİLYAR AZALDI

        Yemek harcamalarının son 1 ayda yüzde 6 azalarak haftalık 45 milyar lira düzeyinden 41 milyara düşmesi de dikkat çekti. Yemek harcaması da 28 Ağustos'ta 44 milyarken sonraki hafta 45 milyar liraya çıktı ve sonrasında ise düzenli olarak geriledi.

        Kart harcamalarında diğer düşüşler mevsimsellik kaynaklı olarak görüldü. Okulların açılma döneminde haftalık 47 milyar lira olan eğitim harcaması 15 milyar liraya inerken yine yazın son dönemine denk gelen ağustos sonunda konaklama harcaması 15 milyarken 9 Ekim haftası 9,6 milyar olarak kayda geçti. Seyahat harcamaları da yüzde 21 azalarak 16 milyardan 13 milyar liraya indi.

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        Buna karşın mevsim geçişi olduğu için giyim ve ayakkabı harcaması fiyatların da artışının desteği ile yüzde 29 arttı ve 33 milyardan 43 milyara ulaştı. Market harcamaları ise 28 Ağustos ile 9 Ekim haftası karşılaştırıldığında yüzde 4 arttı ve 133 milyar liradan 137 milyar liraya çıktı. Market ve alışveriş merkezleri harcamaları 18 Eylül'de 144 milyar liraya tırmanmıştı. O tarihi baz alırsak market harcamaları da son dönemde 7 milyar lira azalmış görünüyor.

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