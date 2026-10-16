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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel piyasalarda risk iştahı arttı

        Küresel piyasalarda risk iştahı arttı

        ABD'de enflasyon verileri ve tahvil faizlerindeki hareketler küresel piyasaların yönünü etkilerken, teknoloji hisselerindeki toparlanma Asya borsalarına yükseliş getirdi. Avrupa ve ABD vadeli endeksleri de güne pozitif başladı. Borsa İstanbul ise dün günü düşüşle tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Küresel piyasalarda pozitif seyir

        ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, tahvil piyasasına ilişkin gelişmeler ve teknoloji hisselerinin seyri, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

        ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede üretici enflasyonu, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Ülkede açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından ÜFE'deki artışın da hızlanması kalıcı fiyat baskılarına dair endişelerin artmasına neden oldu.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefin üzerinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artışlarına gidebileceğine dair beklentiler öne çıkıyor. ABD'de perakende satışların eylülde aylık bazda yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artması da bankanın sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörülerin gücünü korumasına neden oluyor.

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        Yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerle dün teknoloji hisseleri üzerinde görülen satış baskısı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın yapay zeka temasına dair yaptığı iyimser değerlendirmeler sonrasında bugün yerini toparlanma eğilimine bıraktı.

        Diğer taraftan teknoloji sektörüne ilişkin endişelerin hala devam etmesi ve ekonomik büyümeye dair endişeleri artırması, yatırımcıların tahvillere yönelmesine neden oldu.

        Bu durum tahvil faizlerindeki gerilemede etkili oldu. Dün 11 baz puan düşüşle yüzde 5,19'dan yüzde 5,08'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde bugün yatay bir seyir öne çıkıyor. Tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması pay piyasalarını da olumlu etkiledi.

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        Tahvil piyasasındaki satış baskısının hafiflemesiyle dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 101,9 seviyesinde seyrederken, altının onsu önceki kapanışın hemen üzerinde 4 bin 171 dolardan işlem görüyor.

        Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) mart ayında taahhüt edilen rekor düzeydeki acil rezerv salımından kalan petrolün yanı sıra piyasaya 20 milyon varilden fazla dizel sunulması konusunda anlaşmaya vardığına dair haberlerle, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 105,4 dolarda seyrediyor.

        Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar kapsamında İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

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        NEW YORK BORSASI POZİTİF SEYRETTİ

        New York borsasında dün, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşlere karşın sağlık sektöründeki şirketlerin hisselerindeki yükselişlerle pozitif bir seyir izlendi.

        Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın, AMD'nin hisseleri yüzde 1,5 ve Intel'in hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

        Sağlık sektöründen Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 3,5 ve UnitedHealth'in hisseleri yüzde 2,8, perakende devi Walmart'ın hisseleri yüzde 1,5 artış gösterdi.

        Barclays analistleri, SpaceX ve Tesla'nın üst düzey yöneticilerinin birleşmeyi düşündüklerine dair işaretler gördüklerini belirtti. SpaceX'in hisseleri yüzde 2,3, Tesla'nın hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

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        Makroekonomik veri tarafında ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 10 Ekim'de sona eren haftada 199 bine yükseldi. Bu sonuç piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

        Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

        ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

        AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

        Avrupa borsaları, şirketlerin açıkladığı güçlü bilançolar ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde görülen yükselişlerle İtalya hariç pozitif seyretti.

        Makroekonomik veri tarafında İngiltere'de ağustos ayına ilişkin büyüme aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede dün açıklanan büyüme verisi sonrasında sterlin/dolar paritesi bugün 1,33 ile 30 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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        Diğer taraftan Euro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

        Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 yüzde 0,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

        Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

        ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

        Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki toparlanma eğiliminin etkisiyle yeni günde pozitif seyrediyor.

        Güney Koreli teknoloji şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 4,6, Japon teknoloji şirketlerinden Kioxia'nın hisseleri yüzde 3,2, Sony'nin hisseleri yüzde 2,4 arttı.

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        Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı.

        BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

        Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 12.070,17 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 değer kazandı.

        Dolar/TL dün günü yüzde 0,1 artışla 49,4648'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5106'dan işlem görüyor.

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        Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve enflasyon, ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        S&P'nin Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini akşam piyasaların kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.

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