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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Little Caesars Türkiye, Dinçerler Group’a geçti

        Little Caesars Türkiye, Dinçerler Group’a geçti

        Dinçerler Group, Little Caesars Pizza'nın Türkiye operasyonunu bünyesine kattı. Dinçerler Group CEO'su Dinçerler "Önceliğimiz Little Caesars Pizza'nın global standartlarını Türkiye'de her noktada aynı güç ve tutarlılıkla yaşatmak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        Little Caesars Türkiye Dinçerler Group'a geçti

        Dinçerler Group, Little Caesars Pizza ile Türkiye’de yeni bir sayfa açıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Rekabet Kurumu’nun onayının ardından anlaşma, ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde atılan imzalarla resmen tamamlandı.

        Little Caesars Pizza’nın Türkiye’deki münhasır temsilcilik anlaşması, Little Caesars Enterprises, INC. Global Perakende Başkanı ve CEO’su Paula Vissing ve Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler’in katıldığı Detroit’teki şirket merkezinde düzenlenen törenle imzalandı.

        İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Dinçerler Group CEO’su Dinçerler, “Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery ile global markaları Türkiye’de ölçeklendirme konusunda güçlü bir deneyim kazandık. Mağazacılıktan üretime, tedarikten insan kaynağına kadar oluşturduğumuz operasyonel altyapıyı şimdi pizza kategorisine taşıyoruz. Önceliğimiz Little Caesars Pizza’nın global standartlarını Türkiye’de her noktada aynı güç ve tutarlılıkla yaşatmak. Ürün kalitesinden hizmet hızına, restoran deneyiminden dijital kanallara kadar misafirlerimizin markayla temas ettiği her alanda Little Caesars Pizza deneyimini güçlendirmeyi ve markaya yeni bir büyüme ivmesi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

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        Dinçerler Group’un uluslararası yeme-içme markalarıyla yolculuğu 2012 yılında Gloria Jean’s Coffees’in Türkiye haklarını devralmasıyla başladı. 2022 yılında ise Magnolia Bakery’yi Türkiye’ye getiren Dinçerler Group, markanın Avrupa’daki ilk mağazasını açtı.

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