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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

        Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yeni yılda 16 lira 55 kuruştan 19 lira 85 kuruşa çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 22:16 Güncelleme:
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        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

        2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artacak. 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek.

        Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 17 lira 60 kuruş yerine 21 lira 15 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

        90 SAATİ GEÇMEMEK ÜZERE ÜCRET

        Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 15 kuruş ödeme yapılacak.

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        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, yaptıkları fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 19 lira 85 kuruş ek ödeme verilecek. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 33 lira 85 kuruş ödenecek.

        YURT İÇİ GÜNDELİKLER

        Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ödenecek yurt içi gündelik tutarı 925 liradan 1260 liraya yükselecek.

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        Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 900 liradan 1230 liraya çıkacak. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 1210 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 1160 lira ödenecek.

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