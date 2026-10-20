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        Haberler Ekonomi Emlak Mesa Yenikent’te yeni etap satışta

        Mesa Yenikent’te yeni etap satışta

        Mesa, Başakşehir'de hayata geçirdiği Mesa Yenikent projesinin yeni etabını düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. İlk etabı 843 konuttan oluşan projede, 300 konutluk yeni etapta satışların başladığı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 16:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mesa Yenikent'te yeni etap satışta

        Mesa, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirdiği Mesa Yenikent projesinin yeni etabını satışa sundu.

        Toplantıda projenin satış performansı, yeni etaba ilişkin hedefler, mimari yaklaşım ve teknik özellikler paylaşıldı. Beş etap halinde geliştirilmesi planlanan ve 2 milyon metrekarelik yerleşim alanına sahip Mesa Yenikent’in yeni etabı 300 konuttan oluşuyor. 2+1’den 6,5+1’e uzanan farklı daire seçenekleri bulunuyor.

        “Yeni bölgelerin oluşmasında öncüyüz”

        Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Mesa’nın yeni yaşam alanlarının gelişiminde öncü bir rol üstlendiğini belirterek, “1989 yılında Bahçeşehir Uydukent ile Türkiye’de uydukent anlayışının ilk örneklerinden birini hayata geçirdik. 16 bin konutluk bir proje olarak başlayan Bahçeşehir’de bugüne kadar yaklaşık 7 bin konut inşa ettik. Yeni yerleşim bölgelerinin gelişmesinde her zaman öncü bir rol üstlendik. Ankara’da Eskişehir Yolu üzerinde hayata geçirdiğimiz Mesa Koru Sitesi, bugün nüfusu bir milyonu aşan Çayyolu bölgesinin gelişimine katkı sağladı. Benzer şekilde Mesa Batı Sitesi de bugün Ankara’nın önemli yerleşim bölgelerinden biri olan Batıkent’in gelişiminde rol oynadı.

        Mesa Yenikent de bütün bu deneyim ve birikimimizin sonucunda hayata geçirdiğimiz bir proje. İlk etap teslimlerini gerçekleştirmeyi planladığımız Haziran 2028 döneminde, Sazlıdere Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarıyla bölgeye ulaşımın çok daha kolay ve konforlu hale gelmesini bekliyoruz” dedi.

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        Yatırım değeri 1,5 milyar dolar

        Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu ise Mesa Yenikent’in yalnızca konutlardan oluşan bir proje değil, bütüncül bir yaşam alanı olarak tasarlandığını vurgulayarak, “Mesa olarak 57 yılı aşkın süredir yalnızca konut inşa etmiyoruz. İnsanların güvenle yaşayabilecekleri, kendilerini ait hissedecekleri ve güzel anılar biriktirebilecekleri yaşam alanları oluşturuyoruz. Bahçeşehir Uydukent ve Tema İstanbul gibi projelerimizle bu bölgenin gelişimine uzun yıllardır katkı sağlıyoruz. Şimdi de Mesa Yenikent ile bu deneyimimizi Başakşehir’e taşıyoruz. Projemizi planlarken konutları, yeşil alanları ve sosyal yaşamı birbirinden bağımsız unsurlar olarak ele almadık. İnsanların günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekleri, doğayla daha yakın ilişki kurabilecekleri ve komşuluk ilişkilerini geliştirebilecekleri bir yaşam alanı tasarladık. İlk etapta karşılaştığımız yoğun ilgi, bu yaklaşımımızın konut alıcıları tarafından da benimsendiğini gösteriyor. Yeni etabımızla birlikte daha fazla aileyi Mesa Yenikent ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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        Konut fiyatları 9 milyon TL'den başlıyor

        Mesa Yenikent’te inşaat yatırım değerinin 1,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Mert Boysanoğlu, “Toplam 2 milyon metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz Mesa Yenikent’i, yalnızca bir konut projesi olarak değil, tüm ihtiyaçların bir arada karşılanabildiği, bütüncül bir yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Ön satış döneminden bugüne kadar satış ofisimiz ve proje web sitemiz üzerinden toplam 20 bin başvuru aldık. 843 konuttan oluşan İlk etabımızda ulaştığımız yüzde 70'lik satış oranı, projeye yönelik talebin ve geliştirdiğimiz yaşam konseptinin alıcılar nezdinde karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi. Beş etapta toplam 4 bin konuttan oluşacak projemiz, geniş yeşil alanları, özenle planlanan peyzajı ve sosyal tesisleriyle öne çıkacak. Yatay yerleşim anlayışıyla geliştirdiğimiz Mesa Yenikent’in altyapısından ulaşım ağına, eğitim ve sağlık tesislerinden ticari alanlarına kadar tüm unsurlarını günümüzün ihtiyaçlarını gözeterek planlıyoruz. Yeni etabımızda konut fiyatları 9 milyon TL’den başlıyor. Mesa’nın deneyimiyle, tüm donatıları ve yaşam alanlarıyla bir bütün olarak tasarlanmış yeni bir kent inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Teknik detaylar

        Mesa Mesken COO’su Zafer Ak, projenin mimari ve teknik yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Bizim için kalite, bir projenin ilk tasarımından başlayarak mühendislik çözümlerine, malzeme seçiminden uygulama süreçlerine ve teslim sonrasına kadar uzanan bir bütün. Mesa Yenikent’te de bu anlayışla hareket ettik. Az katlı mimariyi, yapıların doğal çevreyle uyumunu ve konutların gün ışığından daha fazla yararlanmasını ön planda tuttuk. Peyzajı sonradan eklenen bir çevre düzenlemesi olarak değil, projenin başlangıcından itibaren planlamanın temel unsurlarından biri olarak ele aldık. Amacımız, mimarisi, teknik özellikleri ve kullanım kolaylığıyla günlük yaşamda fark yaratan bir proje ortaya koymak.”

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