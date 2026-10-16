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        Haberler Ekonomi Borsa MSCI'dan Türkiye endekslerinde dondurma kararı

        MSCI'dan Türkiye endekslerinde dondurma kararı

        MSCI, Türkiye hisse senetlerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini geçici olarak durdurdu. Kurum, Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme sağlanamaması halinde Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar statüsünün yeniden değerlendirilmesi için danışma süreci başlatabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 07:47 Güncelleme:
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        MSCI'dan Türkiye kararı

        Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senetlerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini 15 Ekim itibarıyla geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar dondurma kararı aldı.

        MSCI'ın açıklamasında, kararın endeks incelemeleri veya şirket olayları sonucunda ortaya çıkan belirli değişiklikleri kapsadığı belirtildi.

        PİYASA ŞEFFAFLIĞINA İLİŞKİN ENDİŞELER

        MSCI, 2026 Piyasa Sınıflandırması İncelemesi kapsamında kurumsal yatırımcıların, belirli küçük ölçekli halka açık şirketlerle yakın bağlantılı bazı fonların portföyleri üzerinden koordineli işlemler gerçekleştirilebileceğine yönelik ciddi endişelerini gündeme getirdiğini bildirdi.

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        Açıklamada, bu durumun fiili dolaşımdaki pay oranlarına ilişkin hesaplamaların güvenilirliğini ve piyasa bütünlüğünü zedeleyebileceği ifade edildi.

        MSCI, yatırımcıların endişelerinin giderilmesi için nihai faydalanıcıların mülkiyet bilgilerinin ayrıntılı ve zamanında açıklanması, koordineli işlemlere karşı etkin gözetim ve yaptırım uygulanması, fiili dolaşım oranları yapısal olarak bozulmuş payların belirlenmesi ve ele alınmasına yönelik şeffaf, kurallara dayalı bir çerçeve oluşturulması gerektiğini belirtti.

        ÖNLEMLER DEĞERLENDİRİLECEK

        MSCI, Türkiye'de yetkililerin bu süreçte çeşitli adımlar attığını, bunlar arasında nihai faydalanıcısı zaten kapsam dışında tutulan fonların elindeki payların fiili dolaşım hesabı dışında bırakılmasına yönelik bir düzenlemenin de bulunduğunu aktardı.

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        Bununla birlikte açıklamada, söz konusu adımların başlangıç niteliğinde olduğu vurgulanarak, kurumsal yatırımcıların koordineli işlemlere karşı inandırıcı ve sürdürülebilir yaptırımlar uygulanmasını, Türkiye'deki payların fiili dolaşım oranlarının bağımsız biçimde doğrulanmasına imkan veren açıklama standartlarının oluşturulmasını beklediği kaydedildi.

        MSCI, bu uygulamaların piyasanın tamamında tutarlı biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, alınan önlemlerin yatırımcıların talep ettiği yapısal iyileşmeleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için ek zamana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Kurum, Türkiye hisse senedi piyasasının işleyişine ilişkin piyasa katılımcılarından geri bildirim almaya devam edeceğini de açıkladı.

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        BAZI ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ UYGULANMAYACAK

        Dondurma kararı kapsamında MSCI, yabancı yatırımcı dahil etme faktörlerinde (FIF) veya pay sayısında (NOS) artış yapmayacak. Ayrıca MSCI Türkiye Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksi'ne (IMI) yeni pay eklenmeyecek ve payların büyüklük segmentleri arasındaki yukarı yönlü geçişleri uygulanmayacak.

        STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAZİRAN 2027 İŞARET EDİLDİ

        MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasını kural değişikliklerinin ve uygulanan yaptırımların etkinliği açısından yakından izlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

        Açıklamada, Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme sağlandığının görülmemesi halinde MSCI Türkiye endekslerinin gelişmekte olan piyasalar statüsünden sınır piyasa (Frontier Market) veya bağımsız piyasa (Standalone Market) statüsüne geçirilmesi olasılığına ilişkin bir danışma sürecinin başlatılması dahil ek önlemlerin değerlendirilebileceği belirtildi.

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        Türkiye endekslerine yönelik uygulamanın, MSCI'ın 2027 Yıllık Piyasa Sınıflandırması İncelemesi kapsamında yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

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