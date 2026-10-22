Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.380,12 %-1,70
        DOLAR 49,6279 %0,10
        EURO 55,7456 %0,03
        GRAM ALTIN 6.486,01 %-1,71
        BITCOIN 81.748,00 %-3,38
        FAİZ 39,57 %0,20
        GÜMÜŞ GRAM 89,19 %-3,50
        GBP/TRY 66,5271 %0,10
        EUR/USD 1,1205 %-0,24
        BRENT PETROL 108,46 %1,79
        ÇEYREK ALTIN 10.604,63 %-1,71
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Palamut bolluğunun devam etmesi bekleniyor

        Palamut bolluğunun devam etmesi bekleniyor

        Karadeniz'deki bolluğunun ardından ülke genelinde tüketimi artan palamudun tezgahlardaki yerini koruyacağını belirten balıkçı Recep Erdoğan, "Ağlar dolu geliyor. Biz de tezgahlarımızı palamutla dolduruyoruz. Palamut bolluğu var. Bu bolluğun en az 1 ay daha devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Palamut bolluğunun sürmesi bekleniyor

        Samsun’da balıkçılık yapan Recep Erdoğan, Karadeniz’deki palamut bolluğunun vatandaşları memnun ettiğini, bolluğun en az 1 ay daha devam etmesini beklediklerini belirtti. Tezgahlarda palamudun tanesi 100 TL’den satılırken, hamsinin kilosu 150, çinekop 250, barbunya 400, kınalı barbunya 200, istavrit 450, çupra 550, levrek 600, somon ise 400 TL oldu.

        'SEZON GÜZEL GEÇİYOR'

        Palamudun artmasıyla fiyatların da uygun olduğunu söyleyen balıkçı Recep Erdoğan, "Çok fazla palamut var. Bu bolluğun en az 1 ay daha devam edeceğini düşünüyoruz. Şu anda denizde palamut bol, balık da güzel. Vatandaşlarımız bol bol palamut yiyebilir. Fiyatlar da bolluğa göre uygun. Ağlar dolu geliyor. Biz de tezgahlarımızı palamutla dolduruyoruz. İnşallah bu bolluk bir süre daha devam eder. Palamut sezonu güzel geçiyor. Vatandaşlarımız da bu durumdan memnun. Palamut hem lezzetli hem de şu anda bol olduğu için sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Önümüzdeki günlerde de bu bolluğun sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayrampaşa'da piyasa değeri 350 Milyon TL olan dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm ele geçirdi

         Bayrampaşa'da Jandarma ekipleri sahte parfüm imal edilen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri piyasa değeri 350 Milyon TL TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm ele geçirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Bayrampaşa'da sahte parfüm imal ederek piyasaya...
        #palamut
        #balık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor