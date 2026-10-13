VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, yeniden bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösterecek. Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı, ekonomik açıdan başarılı bir performans sergileyen tüketici pilleri iş kolunun iflas sürecindeki VARTA AG Grubu'ndan ayrılmasına kısa bir süre önce onay verdi.

Tamamlanan yeniden yapılanma süreci, VARTA Consumer Batteries'in 990 çalışanına uzun vadeli bir gelecek perspektifi sunuyor. Mevcut çalışanların tamamının istihdamı korunurken yeni pozisyonlar oluşturulacak ve yatırımlar güvence altına alınacak.

Yeniden yapılanma, VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA'nın mevcut ticari faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayacak. Üretim ve sevkiyatlar herhangi bir kesinti olmaksızın devam edecek; mevcut sözleşmeler ve tedarik anlaşmaları değişmeden yürürlükte kalacak. Ayrışma nedeniyle şirketin müşterileri, tedarikçileri ve iş ortakları açısından herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Garanti hizmetleri eksiksiz olarak sürdürülecek; müşterilerin diğer talep ve hakları da bütünüyle korunacak.

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VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA Genel Müdürü Mark Munz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"VARTA Consumer Batteries iş kolu, sağlam yapısı ve müşterileri ile iş ortakları nezdindeki güçlü konumuyla öne çıkıyor. Pazar koşullarına bağlı olarak başarılı faaliyetlerimizi, geçmişte olduğu gibi bağımsız bir şirket çatısı altında, büyüme odaklı bir yaklaşımla sürdürmemiz girişimcilik açısından son derece yerinde bir adım. Bu gelişme, çalışanlarımıza güvence sunarken Almanya ve bölgemiz için de önemli avantajlar sağlıyor. Şirketimize duydukları güven ve gösterdikleri bağlılıkla bu sürece katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."

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FİNANSAL AYRIŞMA TAMAMLANDI

Gerçekleştirilen ayrışmayla birlikte VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, eski VARTA AG Grubu'ndan finansal açıdan da bağımsız hâle geldi.

Tüketici pilleri iş kolu artık grubun ortak finansman yapısının bir parçası olmayacak ve eski grubun finansman yükümlülükleri kapsamında verilmiş garantiler veya teminatlar nedeniyle herhangi bir sorumluluk taşımayacak.

VARTA Consumer Batteries'in Türkiye birimi, 1999 yılından bu yana Türkiye'de ana firma olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, 2026 yılı sonunda Türkiye'de satış adedi bakımından pazar liderliğine ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.