Pınar, SIAL 2026'da yerini aldı

Türkiye'nin öncü gıda markalarından Pınar, bu yıl 17 – 21 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarı (SIAL) 2026’ya Pınar Süt, Pınar Et ve Pınar Su ve İçecek şirketlerinin yeni ürünleri ile katıldı. Fuarda Pınar, süt ve süt ürünlerinden şarküteriye, donuk gıdalardan bitki bazlı ürünlere ve Pınar Su’yun yenilikçi içeceklerine uzanan geniş ürün portföyünü dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşturdu.

Farklı tüketici ihtiyaçlarına yönelik zengin ürün çeşitliliğini sergileyen Pınar’ın standı, ziyaretçi akınına uğrarken ziyaretçiler en çok uluslararası pazarlarda öne çıkan Pınar Labne ve Pınar Süzme peynirlerinin yanı sıra hızla büyüyen ve stratejik öneme sahip Pınar Protein Süt çeşitleri ile fonksiyonel süt ürünlerine ilgi gösterdi.

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Pınar Süt, ayrıca, Avrupa'da üretilen Pınar markalı beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt, ayran ve şarküteri ürünlerini de SIAL 2026’da ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuarda Pınar Et, et ve donuk gıda kategorisinde şarküteri ürünleri, donuk börek çeşitleri ve vegan ürünleri ile aldı.

Su ve içecek kategorisinde ise Pınar Su ve İçecek, su ürünlerinin yanı sıra yeni ürünleri olan çeşitli aromalardaki sodaları, yeni ürün çeşitleri Soğuk Kahve Serisi, Pınar Gazoz, Limonata, meyveli içecekler, buzlu çay (Ice Tea) ve Pınar Frii ürünleri de geniş içecek portföyünün bir parçası olarak sergilendi.

Pınar Süt, Pınar Et, Pınar Su ve İçecek ile Pınar Foods ekiplerinin ortak katılımıyla gerçekleşen fuarda Pınar, farklı kategorilerdeki ürünlerini tek çatı altında tanıtarak mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirme ve yeni pazarlarda iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı buldu.