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        Haberler Ekonomi Emlak RAMS Türkiye'den Maslak projesine ilişkin iddialarla ilgili açıklama

        RAMS Türkiye'den Maslak projesine ilişkin iddialarla ilgili açıklama

        RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, RAMS Park House Maslak projesiyle ilgili iddiaların ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        RAMS Türkiye'den Maslak projesine ilişkin iddialarla ilgili açıklama

        RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül'ün açıklaması şöyle:

        "İstanbul’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

        RAMS Park House Maslak projemize ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine, imar, mülkiyet ve ruhsat süreçleri hakkında açıklama yapmayı gerekli görüyoruz.

        Projemizin bulunduğu alan, İSKİ görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan imar planı kapsamındadır. RAMS’a özel bir imar planı yapılmamıştır.

        Dere koruma bandı için ayrılan 16.788 metrekarelik alanın terki sağlanmış ve bu alan yapılaşma dışında bırakılmıştır. Yapı ruhsatı, mevcut onaylı imar planları çerçevesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla projemiz için dere yatağının imara açıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

        Proje alanında İBB mülkiyetinde bulunan parsel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda şirketimizce satın alınmıştır. Aynı ihale kapsamında İBB’ye 1,1 milyar TL satış bedeli ve 4.004 metrekare inşaat alanı payı ayrılmıştır. İBB’nin süreçteki rolü ve ekonomik payı, kamuoyuna yapılacak değerlendirmelerde göz ardı edilmemelidir.

        RAMS Park House Maslak, 156 riskli yapının bulunduğu ve yaklaşık 950 hak sahibini ilgilendiren bir kentsel dönüşüm projesidir. Sarıyer Belediyesi tarafından yıkım ruhsatları ve imar durum belgesi düzenlenmiş, ancak yapı ruhsatı süreci tamamlanmamıştır. Bunun üzerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından mülkiyet sorunları çözülmüş ve Bakanlık tarafından mevcut onaylı imar planlarına göre yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

        Bakanlığın süreci yürütmesinin nedeni, İBB’nin imar izni vermemesi değil, mülkiyet ve ruhsat işlemlerinde yaşanan sorunların giderilerek hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesidir.

        Sayın Özgür Özel’in, kamuoyuna açık resmî kayıt ve belgeleri dikkate almadan şirketimizi hedef alan açıklamalarını kabul etmiyoruz. RAMS’ın yürüttüğü süreçler açık, yaptığı işlemler belgelidir. Bu gerçekler ortadayken şirketimiz hakkında kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasını doğru bulmuyoruz. Sayın Özel’i, açıklamalarını somut belgeler ışığında yeniden değerlendirmeye ve gerçeği yansıtmayan ifadelerini kamuoyu önünde düzeltmeye davet ediyoruz.

        Yaşanan afetin ardından proje alanımızda gerekli tüm teknik inceleme ve kontroller gerçekleştirilmiş, yapılan değerlendirmelerde yapı güvenliği ve çalışmaların devamı açısından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Projemizde çalışmalar planlandığı şekilde devam etmektedir.

        Yapı güvenliği, mühendislik standartları ve mevzuata uygunluk, projenin her aşamasında temel sorumluluğumuzdur. Önceliğimiz, bu dönüşümü güvenli ve nitelikli biçimde tamamlamak, hak sahiplerine ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmektir.

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        Kamuoyuna saygıyla sunarız.

        Devran Bülbül

        RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı"

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