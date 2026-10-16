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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Recep Süleyman Özdil: “Bu projeyi sürdürülebilir ekonomik değer üreten uzun vadeli stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz”

        Recep Süleyman Özdil: “Bu projeyi sürdürülebilir ekonomik değer üreten uzun vadeli stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz”

        Halkbank, sürdürülebilir kalkınma ve enerji arz güvenliği hedefleri doğrultusunda önemli bir yatırıma imza atıyor. Bankanın bağlı ortaklığı Halk Elektrik Üretim A.Ş., Karaman'da 100 MW kapasiteli Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali'ni hayata geçirecek. Santralle yaklaşık 120 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacına karşılık gelen yenilenebilir enerji üretilmesi hedefleniyor. Yatırıma ilişkin açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Bu projeyi sürdürülebilir ekonomik değer üreten uzun vadeli stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        "Projeyi uzun vadeli stratejik yatırım olarak görüyoruz"

        Halkbank, kamu bankacılığı misyonuyla Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

        Banka bu doğrultuda bağlı ortaklığı Halk Elektrik Üretim A.Ş. aracılığıyla Karaman’da 100 MW kapasiteli Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (DGES) yatırımını hayata geçiriyor.

        Kurulacak yeni santralle Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

        120 BİN HANENİN YILLIK ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

        Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Hayata geçireceğimiz santralimizle yaklaşık 120 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen miktarda yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz. Projenin yılda yaklaşık 175 bin ton karbon emisyonunu önlemesini ve yaklaşık 3 milyon ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer çevresel fayda oluşturmasını öngörüyoruz.” dedi.

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        "UZUN VADELİ EKONOMİK DEĞER OLUŞTURACAK"

        Recep Süleyman Özdil, yatırımın çevresel ve stratejik kazanımlarının yanı sıra Halkbank Grubu açısından da ekonomik değer oluşturmasını hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu yatırımla bağlı ortaklığımızın faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz.

        Santralimizin faaliyete geçmesiyle oluşturacağı ekonomik değerin, bağlı ortaklığımızın finansal performansını desteklemesini ve orta-uzun vadede Bankamızın iştirak gelirlerine katkı sağlamasını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu projeyi yalnızca bir enerji yatırımı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik değer üreten uzun vadeli stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz.”

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        "ÜLKEMİZİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİNİ ÖNCELİK OLARAK GÖRÜYORUZ"

        Enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir üretimin Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneminin giderek arttığını belirten Halkbank Genel Müdürü Özdil, “Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından önemli bir potansiyele sahip.

        Bu potansiyelin ekonomiye kazandırılmasını, enerji arz güvenliğimizin güçlendirilmesini ve ülkemizin enerji dönüşümünün desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Kamu bankacılığı anlayışımız doğrultusunda finansal gücümüzü ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedefleriyle buluşturmayı önemsiyoruz.” diye konuştu.

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        "2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİYLE UYUMLU BİR YATIRIM"

        Yatırımın Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ile Orta Vadeli Program ve On İkinci Kalkınma Planı kapsamında ortaya konulan yeşil dönüşüm politikalarıyla uyumlu olduğuna dikkat çeken Özdil, sözlerini şöyle tamamladı: “Halkbank olarak finansal gücümüzü ülkemizin stratejik öncelikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz.

        Enerji arz güvenliğini destekleyen, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılmasını sağlayan, dışa bağımlılığın azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan yatırımlarda sorumluluk üstlenmeyi önemsiyoruz. Karaman’da hayata geçireceğimiz bu yatırımın ülkemize, Karaman’a ve Bankamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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