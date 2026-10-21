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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Recep Süleyman Özdil: “Kadın girişimciler ve KOBİ’ler için işlerini büyütme merkezi olacak”

        Recep Süleyman Özdil: “Kadın girişimciler ve KOBİ’ler için işlerini büyütme merkezi olacak”

        Halkbank, çocuklardan gençlere, kadın girişimcilerden KOBİ'lere ve emeklilere kadar herkesin ücretsiz erişebileceği dijital eğitim platformu "Halkın Akademisi"ni hayata geçirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Bu platform, çocuklarımızın yarınlara hazırlandığı, gençlerimizin kariyerlerine yön verdiği, kadın girişimcilerimizin ve KOBİ'lerimizin işlerini büyütmesine yardımcı olacak bir merkez olarak hizmet verecek" dedi

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        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        "Kadın girişimciler ve KOBİ'ler için işlerini büyütme merkezi olacak"

        Halkbank, bünyesindeki eğitim platformlarını Halkın Akademisi adı altında birleştirerek kamuoyunun erişimine açtı. “Yaşam boyu eğitim” vizyonuyla hazırlanan platformda çocuklar, gençler, kadın girişimciler, KOBİ’ler ve emeklilere yönelik 5 kategoride 600’e yakın içerik bulunuyor.

        Kişisel gelişim ve finansal okuryazarlık eğitimlerini bir araya getiren platform, kullanıcıların kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine ve sertifika programları aracılığıyla bu yetkinliklerini belgelendirmelerine olanak tanıyor.

        BEŞ FARKLI KATEGORİYE YÖNELİK EĞİTİMLER

        Platformda çocuklara tasarruf ve çevre farkındalığı, gençlere iş hayatına uyum, iletişim ve kariyer gelişimi konularında içerikler sunuluyor. Kadın girişimcilere yönelik eğitimler markalaşma, pazarlama ve dijital ticaret alanlarına odaklanırken emekliler için zihinsel zindelik ve kişisel dönüşüm konuları ele alınıyor.

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        KOBİ’ler de işlerini büyütmeye yönelik ihtiyaçlarına uygun içeriklerden yararlanabiliyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan platform, farklı yaş ve meslek gruplarına yönelik eğitim içeriklerine erişim imkânı sağlıyor.

        "HALKIN AKADEMİSİ KESİNTİSİZ BİR ÖĞRENME YOLCULUĞU SUNUYOR"

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmak, günümüzde her zamankinden daha önemli hale geldi. Biz de bu amaçla, yeni dünyanın ihtiyaçlarına odaklanan Halkın Akademisi’ni kurduk.” dedi.

        Halkın Akademisi’nin kesintisiz bir öğrenme yolculuğunu sunduğunu söyleyen Recep Süleyman Özdil, şu ifadeleri kullandı: “Burada çocuklardan gençlere, kadınlardan KOBİ ve emeklilerimize kadar herkese özel yüzlerce eğitim içeriği bulunuyor.

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        Amacımız, vatandaşlarımızın hayatlarının farklı dönemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerilere kolayca ulaşmalarına katkı sağlamak.

        Bu platform, çocuklarımızın yarınlara hazırlandığı, gençlerimizin kariyerlerine yön verdiği, kadın girişimcilerimizin ve KOBİ’lerimizin işlerini büyütmesine yardımcı olacak bir merkez olarak hizmet verecek.

        Önce Halk, Sonra Banka misyonumuzla vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Böylesine kapsamlı bir eğitim platformunu, ücretsiz olarak tüm halkımızın hizmetine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

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        #kadın
        #girişim
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