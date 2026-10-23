Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan karar şöyle:

MAIR Group P.J.S.C.nin kontrolünde bulunan Mina Roasters Holdings SPV Ltd. tarafından, Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin paylarının belli bir oranının devralınması suretiyle Eslab Kahve Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde doğrudan tek kontrol elde edilmesi işlemine izin verildi.

EspressoLab, Esat Kocadağ tarafından 2014 yılında kurulan, ilk mağazasını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde açan Türkiye merkezli bir kahve zinciridir.

Kocadağ Ailesi Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren marka, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Katar, Almanya, Ürdün, Fas, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Portekiz, Irak, Libya, Lübnan, Kosova, Kuveyt, Filistin, Kırgızistan, Kazakistan, Congo Cumhuriyeti ve Endonezya'da 400’den fazla mağazada hizmet veriyor.