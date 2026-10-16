Sabancı Holding, pay geri alım programı başlatma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin 16 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan program kapsamında, azami 42 milyon TL nominal değerli payın geri alınması planlanıyor. Geri alım işlemleri için ayrılacak fonun üst sınırı ise 7 milyar TL olarak belirlendi.

Programın süresi azami 3 yıl olacak.

KAP açıklamasında, geri alım programının amacının pay fiyatında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek, pay sahiplerinin menfaatlerini korumak ve pay fiyatının şirketin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasına katkı sağlamak olduğu belirtildi.

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Program kapsamında geri alınan paylar, programın yürürlükte olduğu süre boyunca satılmayacak. Geri alım programı, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.