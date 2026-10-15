Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.070,17 %-0,40
        DOLAR 49,4181 %0,04
        EURO 55,5117 %0,65
        GRAM ALTIN 6.591,72 %1,09
        BITCOIN 82.297,00 %0,73
        FAİZ 39,44 %-0,65
        GÜMÜŞ GRAM 90,59 %2,47
        GBP/TRY 65,6508 %0,65
        EUR/USD 1,1205 %0,43
        BRENT PETROL 104,56 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 10.777,45 %1,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Sıfır Atık projesine GIGI Awards’tan ödül

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Sıfır Atık projesine GIGI Awards’tan ödül

        İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (ISG) Sıfır Atık Haftası kapsamında terminal içerisinde kurguladığı etkinlik GIGI Awards 2026'da İmaj ve Sosyal Sorumluluk ödülüne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 17:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Sıfır Atık projesine ödül

        İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı’nın çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır" projesi, pazarlama ve iletişim sektörünün önemli ödül programlarından GIGI (Good Idea Good Integration) Awards’ta ödüllendirildi.

        İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı ile yürütülen 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde "temiz gelecek" mesajıyla kurgulanan farkındalık etkinliği, toplumsal faydadan çevresel sürdürülebilirliğe, uzun soluklu sosyal etki çalışmalarından markaların sorumluluk üstlendiği iletişim projelerine uzanan farklı işlerin değerlendirildiği GIGI Awards 2026 ‘Etkinlik ve Deneyim’ kategorisi İmaj ve Sosyal Sorumluluk alanında gümüş ödül aldı.

        REKLAM

        Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Pazarlama İletişimi Ödülleri, yeni adıyla GIGI Awards, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleri, uygulama başarısını ve somut etkiyi odağına alan projeleri ödüllendiriyor.

        .png
        .png

        'Çevresel bir mesaj, yolculuk deneyiminin parçası oldu'

        Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu katında bagaj alım karuselleri üzerine yerleştirilen ve içi terminalde bırakılan plastik atıklarla doldurulmuş şeffaf valizler çevresel sorumluluğu yaratıcı bir iletişim yaklaşımıyla ele aldı.

        Bagaj karusellerindeki enstalasyonlarda yer alan "Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır" mesajları ile yolcuların bagaj bekleme süresi, çevresel farkındalık deneyimine dönüştürüldü. ISG gönüllüleri tarafından yürütülen iletişim çalışmaları sayesinde doğaya bırakılan atıkların görünmeyen ancak uzun vadeli etkilerine dikkat çekildi. Özellikle seyahatlerde tüketilen yiyecek içeceklerin ambalajları, pipetler ve su şişeleri ile farkında olmadan artan plastik atık miktarını gözler önüne seren uygulama, küçük görünen bireysel hataların küresel çevre sorunlarına dönüşebileceği vurguladı.

        REKLAM

        Bavullarını bekleyen yolcular "Plastiğe Hayır" sloganıyla hazırlanan QR kodlarını okutarak Sıfır Atık Vakfı kurumsal web sayfasına yönlendirildi. Böylece bagaj bekleme süresi çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında toplumsal farkındalık sağlanması için avantaja dönüştürüldü.

        Big'n Bold Creative iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Sıfır Atık Haftası kapsamında 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde de ziyaretçilerle buluştu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte ISG, hem festival alanındaki standıyla hem de terminalde sergilenen dikkat çekici enstalasyonlarıyla çevre bilincine yönelik mesajlarını geniş kitlelere ulaştırdı.

        REKLAM
        .png
        .png

        "Sürdürülebilir gelecek için çevre bilincini güçlendirmeye inanıyoruz"

        ISG’nin GIGI Awards’da elde ettiği derece, toplumsal ve çevresel bir sorunu gündelik hayatla ilişkilendirerek farkındalık yaratmayı amaçlayan projenin iletişim alanındaki başarısını da ortaya koydu.

        Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, ödülle dönen ekibi tebrik ederek şunları söyledi:

        “Sabiha Gökçen Havalimanı olarak sürdürülebilir bir geleceğin, ancak çevre bilincini güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Ekibimizin hayata geçirdiği ‘Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır’ projesi, doğaya bırakılan atıkların yol açtığı kalıcı zararları yolculuk kavramı üzerinden ele alan son derece yaratıcı bir deneyim sundu.

        REKLAM

        Bagaj karusellerine yerleştirilen alışılmışın dışındaki şeffaf valizler sayesinde plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkisi görünür kılındı. Günlük yaşamda kimi zaman göz ardı ettiğimiz atık sorunuyla bu çarpıcı yüzleşme, çevresel sürdürülebilirlik mesajını tek taraflı bir bilgilendirme çalışması olmaktan çıkarıp, yolcuların bizzat deneyimlediği güçlü bir farkındalık hareketine dönüştürdü.

        Havalimanı gibi farklı yaş gruplarından ve yaşam biçimlerinden milyonlarca insanın kesiştiği dinamik bir alanda, sürdürülebilirlik mesajlarımızı geniş kitlelere ulaştırmayı başardık. Projelerimizin her kesimden bireyde böylesine güçlü bir karşılık bulduğunu ve ödülle taçlandırıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum.”

        REKLAM

        “Birlikte Gururla Çeyrek Asır” mottosuyla 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG); ileri teknolojiyi, mükemmel misafir deneyimini ve çevresel sürdürülebilirliği odağına alan teknolojiyi, misafir odaklı hizmet anlayışını ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yenilikçi projeleriyle havacılık sektöründeki güçlü konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural sınırda yakalandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerine yönelik takip sürüyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural, MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisinin koordineli operasyonuyla Suriye sınırını geçmeye çalışırken ...
        #sıfır atık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
        Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Kaptansız kale düştü!
        Kaptansız kale düştü!
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Şaşırtan kutlama
        Şaşırtan kutlama
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!