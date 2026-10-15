Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Sıfır Atık projesine ödül

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı’nın çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır" projesi, pazarlama ve iletişim sektörünün önemli ödül programlarından GIGI (Good Idea Good Integration) Awards’ta ödüllendirildi.

İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı ile yürütülen 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde "temiz gelecek" mesajıyla kurgulanan farkındalık etkinliği, toplumsal faydadan çevresel sürdürülebilirliğe, uzun soluklu sosyal etki çalışmalarından markaların sorumluluk üstlendiği iletişim projelerine uzanan farklı işlerin değerlendirildiği GIGI Awards 2026 ‘Etkinlik ve Deneyim’ kategorisi İmaj ve Sosyal Sorumluluk alanında gümüş ödül aldı.

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Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Pazarlama İletişimi Ödülleri, yeni adıyla GIGI Awards, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleri, uygulama başarısını ve somut etkiyi odağına alan projeleri ödüllendiriyor.

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'Çevresel bir mesaj, yolculuk deneyiminin parçası oldu'

Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu katında bagaj alım karuselleri üzerine yerleştirilen ve içi terminalde bırakılan plastik atıklarla doldurulmuş şeffaf valizler çevresel sorumluluğu yaratıcı bir iletişim yaklaşımıyla ele aldı.

Bagaj karusellerindeki enstalasyonlarda yer alan "Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır" mesajları ile yolcuların bagaj bekleme süresi, çevresel farkındalık deneyimine dönüştürüldü. ISG gönüllüleri tarafından yürütülen iletişim çalışmaları sayesinde doğaya bırakılan atıkların görünmeyen ancak uzun vadeli etkilerine dikkat çekildi. Özellikle seyahatlerde tüketilen yiyecek içeceklerin ambalajları, pipetler ve su şişeleri ile farkında olmadan artan plastik atık miktarını gözler önüne seren uygulama, küçük görünen bireysel hataların küresel çevre sorunlarına dönüşebileceği vurguladı.

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Bavullarını bekleyen yolcular "Plastiğe Hayır" sloganıyla hazırlanan QR kodlarını okutarak Sıfır Atık Vakfı kurumsal web sayfasına yönlendirildi. Böylece bagaj bekleme süresi çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında toplumsal farkındalık sağlanması için avantaja dönüştürüldü.

Big'n Bold Creative iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Sıfır Atık Haftası kapsamında 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde de ziyaretçilerle buluştu. Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte ISG, hem festival alanındaki standıyla hem de terminalde sergilenen dikkat çekici enstalasyonlarıyla çevre bilincine yönelik mesajlarını geniş kitlelere ulaştırdı.

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"Sürdürülebilir gelecek için çevre bilincini güçlendirmeye inanıyoruz"

ISG’nin GIGI Awards’da elde ettiği derece, toplumsal ve çevresel bir sorunu gündelik hayatla ilişkilendirerek farkındalık yaratmayı amaçlayan projenin iletişim alanındaki başarısını da ortaya koydu.

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, ödülle dönen ekibi tebrik ederek şunları söyledi:

“Sabiha Gökçen Havalimanı olarak sürdürülebilir bir geleceğin, ancak çevre bilincini güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Ekibimizin hayata geçirdiği ‘Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır’ projesi, doğaya bırakılan atıkların yol açtığı kalıcı zararları yolculuk kavramı üzerinden ele alan son derece yaratıcı bir deneyim sundu.

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Bagaj karusellerine yerleştirilen alışılmışın dışındaki şeffaf valizler sayesinde plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkisi görünür kılındı. Günlük yaşamda kimi zaman göz ardı ettiğimiz atık sorunuyla bu çarpıcı yüzleşme, çevresel sürdürülebilirlik mesajını tek taraflı bir bilgilendirme çalışması olmaktan çıkarıp, yolcuların bizzat deneyimlediği güçlü bir farkındalık hareketine dönüştürdü.

Havalimanı gibi farklı yaş gruplarından ve yaşam biçimlerinden milyonlarca insanın kesiştiği dinamik bir alanda, sürdürülebilirlik mesajlarımızı geniş kitlelere ulaştırmayı başardık. Projelerimizin her kesimden bireyde böylesine güçlü bir karşılık bulduğunu ve ödülle taçlandırıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum.”

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“Birlikte Gururla Çeyrek Asır” mottosuyla 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG); ileri teknolojiyi, mükemmel misafir deneyimini ve çevresel sürdürülebilirliği odağına alan teknolojiyi, misafir odaklı hizmet anlayışını ve sürdürülebilirliği bir araya getiren yenilikçi projeleriyle havacılık sektöründeki güçlü konumunu pekiştirmeye devam ediyor.