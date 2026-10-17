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        Haberler Ekonomi Otomobil Şanzıman yağı ömürlük mü? ZF Aftermarket Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu OtoSpor'da açıkladı

        Şanzıman yağı ömürlük mü? ZF Aftermarket Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu OtoSpor'da açıkladı

        Otomotiv sektörü ile motor sporlarını buluşturan "OtoSpor", yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yiğitcan Yıldız'ın sunduğu programın bu haftaki konuğu, ZF Aftermarket Türkiye Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu oldu. Programda, bağımsız servislerin geleceğinden şanzıman yağı tartışmalarına, yeniden üretim teknolojilerinden Türkiye'nin küresel otomotiv sektöründeki konumuna kadar merak edilen konular ele aldı. OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Şanzıman yağı ömürlük mü?

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor, yeni bölümüyle ekrana geldi.

        Programın bu haftaki konuğu ZF Aftermarket Türkiye Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu oldu.

        Aydınlıoğlu, araç bakımının geleceğinden ZF'nin Türkiye stratejisine, kullanım ömrünü tamamlamış orijinal araç parçalarının yenilenerek yeniden satışa sunulmasını kapsayan iş modeline kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaştı.

        Şanzıman yağı konusuna da ayrı bir parantez açan Aydınlıoğlu, yaygın kanının aksine şanzıman yağının ömürlük olmadığını ve belirli kullanım koşullarında değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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        Programda ayrıca Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeli ID. Tiguan'ın küresel basın lansmanından görüntülere yer verildi. Modelin tasarım ve teknolojik özellikleri detaylı biçimde ele alındı.

        OtoSpor, her çarşamba saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporları dünyasındaki son gelişmeleri izleyiciyle buluşturuyor.

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        #haberler
        #yiğitcan yıldız
        #otospor
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