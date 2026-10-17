Türkiye'de sel ve su baskınlarına karşı yaygın olarak kullanılan kum torbalarına yerli bir alternatif geliştirildi.

İstanbul'da faaliyet gösteren bir girişim, suyla temas ettiğinde şişerek koruyucu bariyer oluşturan 'Superbloc' adlı sel torbalarını geliştirdi.

Süper emici polimer (SAP) teknolojisinden yararlanan ürün, geleneksel kum torbalarının hazırlanması ve taşınması sırasında karşılaşılan zaman ve lojistik sorunlarını azaltmayı amaçlıyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre kuru halde kolayca depolanabilen torbalar, suya bırakıldıktan yaklaşık 5 dakika sonra 16 kilogram ağırlığa ulaşarak kullanıma hazır hale geliyor.

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TARIM İÇİN GELİŞTİRİLDİ, SELLE MÜCADELEYE UYARLANDI

Superbloc'u geliştiren NOSS Tekstil ve Teknoloji, 2024 yılında malzeme teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Şirket, İstanbul'daki tesisinde kendi ağırlığının yüzlerce katı suyu emerek jele dönüşebilen süper emici polimer (SAP) teknolojisi üzerinde çalışıyor.

İlk olarak tarımda toprağın su tutma kapasitesini artırmak amacıyla geliştirilen bu teknoloji kapsamında bir TÜBİTAK 1507 projesi tamamlanırken, TÜBİTAK 1832 programı kapsamında yürütülen bir başka Ar-Ge projesi ise devam ediyor.

Şirket, suyu bünyesinde tutabilen polimer teknolojisinin farklı alanlarda da kullanılabileceğinden hareketle sel ve su baskınlarına yönelik bir ürün geliştirmeye yöneldi.

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Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan SUPERBLOC, suyla temas ettiğinde içerisindeki polimerin şişmesi sayesinde kum torbasına benzer bir bariyer oluşturuyor.

SU BASKININA 5 DAKİKADA SET ÇEKİYOR

Verilen bilgiye göre, Superbloc'un geleneksel kum torbalarından en önemli farkı, kullanım öncesinde kumla doldurulmasına ihtiyaç duyulmaması.

Ürünün içerisindeki özel polimer tozu suyla temas ettiğinde sıvıyı emerek jele dönüşüyor.

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Böylece kuru halde hafif olan torba, yaklaşık 5 dakika içerisinde 16 kilogram ağırlığa ulaşarak suyun ilerlemesini engellemek amacıyla kullanılabiliyor.

Geleneksel kum torbaları kum temini, nakliye ve insan gücü gerektirirken, Superbloc torbalarının hafif ve kompakt yapıları sayesinde kolayca taşınabildiği ve sel riski bulunan bölgelerde önceden depolanabildiği aktarılıyor.