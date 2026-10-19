Selden etkilenen Ayazağa'da kentsel dönüşüm ofisi hizmete açıldı

Alp, hizmete açılan ofiste yaptığı açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kızılay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kurumların sahada görev yaptığını anlattı.

Belediyelerin de desteğiyle öncelikle vatandaşların güvenliğinin sağlandığını, geçici barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Alp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahada yaptığı tespitlerin ardından dere ıslahı kapsamında kaldırılması gereken yapıların yıkımına başlandığını belirtti.

Alp, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Valilikle koordinasyon içinde 2 gün boyunca yıkım gerçekleştirdiğini, son yapının yıkımının da devam ettiğini kaydetti.

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Dere ıslahı çalışmalarının İSKİ tarafından gerçekleştirileceğine dikkati çeken Alp, bu çalışmaların gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı önlem alınması açısından öncelik taşıdığını vurguladı.

Ayazağa'da iki dönüşüm seçeneği sunuluyor

Alp, bölgede kalıcı çözümler için iki farklı dönüşüm modeli üzerinde çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün içinde bulunduğumuz ofis, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın ofisi. Kalıcı çalışmalarda kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz için vatandaşlarımızla görüşmelere başladık. İki önemli seçenek sunuldu. Birinde, yaklaşık 2 yıldır İstanbul ilimizde devam eden 'Yarısı Bizden' kampanyasını vatandaşlarımıza altını çizerek daha da anlatmaktayız. Bu kampanya kapsamında 39 ilçemizde İstanbul'da yaklaşık 118 bin bağımsız birim vatandaşlarımız komşularıyla anlaşıp istediği müteahhitle görüşmesini sağlayıp Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızdan 875 bin lira kredi, 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği alarak çalışmalarını, dönüşümlerini bizlerin desteğiyle sürdürmekte."

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İkinci seçeneğin alan bazlı dönüşüm olduğunun altını çizen Alp, Ayazağa'da vatandaşların komşularıyla bir araya gelmesi ve alan bazlı bir dönüşüm talep etmeleri durumunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca projelendirileceğine işaret etti.

"Maliyetleri hesap ediyoruz"

Alp, tespitlerin yapılmasından ve yapıların yıkılmasından sonra Bakanlığın kuruluşu olan TOKİ eliyle yapım faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini anlattı.

Alan bazlı dönüşümde vatandaşların ödeme koşullarına ilişkin bilgi veren Alp, "Alan bazlı dönüşümlerde vatandaşlarımızın mevcut kıymet takdirlerini ve maliyetleri hesap ediyoruz. Bunun üzerinden Cumhurbaşkanlığı kararıyla indirimler sağlanıyor. Vatandaşın ödemesi uzun vadede kolaylıklarla sağlanıp dönüşüm gerçekleştiriliyor." dedi.

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Her iki yöntemle yapılan dönüşümün de İstanbul ve Ayazağa için önemine işaret eden Alp, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmaları aktardı.

Alp, İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında dönüşümünü sürdüren veya tamamlayan 118 bin bağımsız birim bulunduğunu, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ eliyle yürütülen alan bazlı çalışmalarda 128 bin bağımsız birime ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"Biz, bütün Ayazağa'yı dönüştürmek isteriz"

Ayazağa'da kurulan ofisin vatandaşlar istediği sürece açık kalacağını, her iki dönüşüm yöntemi hakkında bilgilendirme yapılarak uzlaşma süreçlerinin yürütüleceğini kaydeden Alp, "Hedefimiz 2027 yılı içerisinde Ayazağa bölgesinde ada bazlı en az 2-3 adayı dönüştürecek şekilde çalışmaları gerçekleştirmek. Biz, bütün Ayazağa'yı dönüştürmek isteriz. Çünkü selle birlikte detaylı tespitlerimizde yapıların ruhsatsız, kaçak, ekonomik ömrünü tamamladığı, sadece selle de ilgili değil, köhneleşmelerin olduğunu gözlemlemekteyiz." diye konuştu.