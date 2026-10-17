Şimdiye kadar 1.700 işyeri ve 440 araç sahibi sigorta şirketlerine başvurdu

İstanbul’da etkili olan sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutu netleşmeye başladı. Şu ana kadar sigorta şirketlerine ulaşan ihbarlara göre, selden etkilenen 1.700 iş yeri ve konut ile 440 araçta hasar meydana geldi. Sigorta sektörünün, felaket nedeniyle oluşan toplam zararın yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde olabileceğini tahmin ettiği belirtiliyor.

HASARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN REASÜRANS ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KARŞILANMASI BEKLENİYOR

Sel felaketinin yol açtığı zararın tamamının doğrudan sigorta şirketlerinin üzerinde kalmayacağına dikkat çekiliyor. Sigorta şirketleri, üstlendikleri riskleri azaltmak ve olası büyük hasarlara karşı mali yapılarını korumak amacıyla reasürans şirketlerinden de teminat alıyor.

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Bu kapsamda, yaklaşık 400 milyon dolarlık toplam hasarın yüzde 10’luk bölümünün, yani yaklaşık 40 milyon dolarının sigorta şirketlerinin üzerinde kalabileceği; kalan yaklaşık 360 milyon dolarlık kısmın ise reasürans şirketleri tarafından karşılanabileceği değerlendiriliyor.

Ancak nihai maliyetin, sigorta ve reasürans sözleşmelerindeki teminat limitleri, muafiyetler ve hasar paylaşım koşullarına göre şekilleneceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde sigorta şirketlerine ulaşacak yeni hasar ihbarlarının, toplam zararın boyutunu daha da netleştirmesi bekleniyor.