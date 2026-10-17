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        Haberler Ekonomi Sigorta Şimdiye kadar 1.700 işyeri ve 440 araç sahibi sigorta şirketlerine başvurdu

        Şimdiye kadar 1.700 işyeri ve 440 araç sahibi sigorta şirketlerine başvurdu

        İstanbul'daki sel felaketinin maliyeti 400 milyon doları (20 milyar TL) buldu. Şimdiye kadar 1.700 ev ve işyeri ile 440 araç sahibi sigorta şirketlerine hasar bildirimi yaptı

        Giriş: 17 Ekim 2026 - 16:33 Güncelleme:
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        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor

        İstanbul’da etkili olan sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutu netleşmeye başladı. Şu ana kadar sigorta şirketlerine ulaşan ihbarlara göre, selden etkilenen 1.700 iş yeri ve konut ile 440 araçta hasar meydana geldi. Sigorta sektörünün, felaket nedeniyle oluşan toplam zararın yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde olabileceğini tahmin ettiği belirtiliyor.

        HASARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN REASÜRANS ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KARŞILANMASI BEKLENİYOR

        Sel felaketinin yol açtığı zararın tamamının doğrudan sigorta şirketlerinin üzerinde kalmayacağına dikkat çekiliyor. Sigorta şirketleri, üstlendikleri riskleri azaltmak ve olası büyük hasarlara karşı mali yapılarını korumak amacıyla reasürans şirketlerinden de teminat alıyor.

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        Bu kapsamda, yaklaşık 400 milyon dolarlık toplam hasarın yüzde 10’luk bölümünün, yani yaklaşık 40 milyon dolarının sigorta şirketlerinin üzerinde kalabileceği; kalan yaklaşık 360 milyon dolarlık kısmın ise reasürans şirketleri tarafından karşılanabileceği değerlendiriliyor.

        Ancak nihai maliyetin, sigorta ve reasürans sözleşmelerindeki teminat limitleri, muafiyetler ve hasar paylaşım koşullarına göre şekilleneceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde sigorta şirketlerine ulaşacak yeni hasar ihbarlarının, toplam zararın boyutunu daha da netleştirmesi bekleniyor.

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        #Sel
        #sigorta şirketi
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