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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketlerin sermaye artırımında süre uzatıldı

        Şirketlerin sermaye artırımında süre uzatıldı

        Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle, anonim ve limited şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şirketlerin asgari sermaye uyum süresi uzatıldı

        Ticaret Bakanlığının "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, anonim ve limited şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

        Anonim şirketlerde asgari esas sermaye 50 bin liradan 250 bin liraya, limited şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltilmişti. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerde ise asgari başlangıç sermayesi 100 bin liradan 500 bin liraya çıkarılmıştı.

        Önceki düzenlemede, sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin 31 Aralık 2026'ya kadar yükseltilmesi hükme bağlanmıştı.

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