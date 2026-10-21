SKD Türkiye'nin 'COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri' sahiplerini buldu

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağı 2026 yılında, iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümde geldiği noktayı ve hayata geçirdiği somut uygulamaları görünür kılmak amacıyla SKD Türkiye tarafından hayata geçirilen COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri sonuçlandı.

20 Ekim'de gerçekleştirilen program SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel'in hoş geldiniz konuşmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer gerçekleştirdi.

Mehrali Ecer, iklim değişikliğine karşı çözümün ortak ve küresel olması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin küresel iklim mücadelesinde aktif şekilde yer aldığını belirtti. COP31'de dünyayı bekleyen önemli kararların alınacağını ifade eden Ecer, "Türkiye'nin COP31 Eylem Gündemi kapsamında 2035 perspektifiyle altı küresel hedef belirledik. Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarmayı, atık oluşumunda öngörülen artışı en az yarı yarıya indirmeyi, binalarda enerji yoğunluğunu yine yüzde 25 azaltmayı, küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Antalya'da hem ülkemiz hem de gezegenimiz için hayırlı kararlar alınmasını diliyoruz" dedi.

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Programın konuk konuşmacısı, Pulsora Kurucu Ortağı ve CEO'su, Dünya Ekonomik Forumu Eski Başkan Yardımcısı Murat Kutsi Sönmez, "Pusula ve Radar: Yapay Zeka Çağında Liderlik ve Dönüşüm" başlıklı konuşmasında, sürdürülebilirliğin bir tutku işi olduğunu vurgulayarak, imkansız gibi görünse de önemli fırsatlar olduğuna ve yapay zekayı en etkili şekilde kullanabilenlerin bu alanda fark yaratacağına dikkat çekti.

Sürdürülebilir dönüşümün ve COP31'in iş dünyası için öneminin değerlendirildiği konuşmaların ardından, "Sürdürülebilir Dönüşümde Yeni Rekabet: Teknoloji, Yatırım ve Etki" başlıklı panel gerçekleştirildi. SKD Türkiye Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin'in moderasyonunda gerçekleşen panelde, UN Global Compact Türkiye Kurucu Başkanı Ahmet Dördüncü, MEXT Genel Müdürü Efe Erdem, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ve IFC Kıdemli Finans ve Yatırım Yöneticisi Yaşam Talu, sürdürülebilir dönüşümde rekabetçiliğin yeni dinamiklerini ele aldı.

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SKD Türkiye'nin çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin (WBCSD) küresel çerçevesi ve desteğiyle şekillenen ödül programı kapsamında, SKD Türkiye üyesi 12 farklı sektörden 102 kurumun sunduğu toplam 189 iyi uygulama projesi, 17 bağımsız jüri üyesi tarafından değerlendirildi.

Başvurular; etki ve ölçeklenebilirlik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'yla uyum, uygulanabilirlik ve kurumsal sahiplenme, şeffaflık ve ölçümleme ile paydaş katılımı kriterleri doğrultusunda ele alındı. Değerlendirme sürecinde veriye dayalı sonuçlar üreten, uygulanmış, kurumsal yapıya entegre edilmiş ve farklı sektörler ya da coğrafyalar için yaygınlaştırılma potansiyeli taşıyan uygulamalar önceliklendirildi.

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SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, ödül töreninde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "2026, krizin de çözümün de aynı anda hızlandığı bir eşik yılı oldu. Paris Anlaşması'nın ilk on yılını geride bırakırken küresel gündemin odağı, hedef belirlemekten uygulamaya kayıyor. Ödül programımıza 12 sektörden 102 kurumun sunduğu 189 proje, Türkiye iş dünyasının bu beklentiye verdiği güçlü bir yanıt niteliğinde. Karbonun ticaretin dili, verinin de güvenin para birimi olduğu bu dönemde Antalya'ya hedeflerimizi değil; ölçülmüş, doğrulanmış ve büyümeye hazır çözümlerimizi götürüyoruz. Bugün ödül alan her uygulama, yarın başka şirketlere ilham olacak bir modeli temsil ediyor."

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SKD Türkiye Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve aynı zamanda COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri Jüri Başkanı Ebru Dildar Edin ise, Sürdürülebilir Dönüşümde Yeni Rekabet: Teknoloji, Yatırım ve Etki panelinde yaptığı konuşmada, "Bu ödülleri tasarlarken çıkış noktamız netti: Sürdürülebilirlik taahhütlerinin nerede somut uygulamaya ve ölçülebilir etkiye dönüştüğünü görmek. Aldığımız 189 başvuru, Türkiye iş dünyasında bu alandaki hareketliliğin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Jüri olarak yalnızca başvuru formlarına değil; projelerin arkasındaki ekiplere, sahadaki gerçekliğine, etkinin doğrulanabilirliğine ve büyüme potansiyeline baktık. COP31'e giderken asıl soru artık şu: Neyi gerçekten hayata geçirdik ve bunu nasıl ölçekliyoruz?" sözlerine yer verdi.

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Altı tematik alanda öne çıkan projeler

COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri kapsamında altı tematik alanda ödüle değer bulunan 22 kurum ve projeler şöyle:

Düşük karbonlu dönüşüm, enerji ve kaynak verimliliği

Ödül/Derece: 1.

Kurum: Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje: All Blue Sürdürülebilirlik Stratejisi

Ödül/Derece: 2.

Kurum: Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje: Düşük Karbonlu 3423 Alaşımı Geliştirme Projesi

Ödül/Derece: 2.

Kurum: Brisa Bridgestone Sabancı

Proje: SusPro – Sürdürülebilir Tedarik Programı

Ödül/Derece: 3.

Kurum: Borusan Supsan Otomotiv Parçaları

Proje: Atıktan Kaynağa: Grafitli Sıcak Dövme Yağının Yeniden Kazanımı

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Ödül/Derece: 3

Kurum: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Proje: Şişe Hafifletme Projesi

Ödül/Derece: Jüri Özel Ödülü

Kurum: ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.ŞProje: Düşük Karbon Ayak İzine Sahip Yeşil Billet

Doğa pozitif yaklaşımlar, biyoçeşitlilik

Ödül/Derece: 1.

Kurum: Enerjisa Enerji AŞ

Proje: BioGrid – Şebekede Biyoçeşitlilik Yönetimi

Ödül/Derece: 2.

Kurum: Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.Proje: Yaşamı Gözeten Üretim

Ödül/Derece: 3.

Kurum: QNB Bank A.Ş.Proje: Türkiye'nin İlk Mavi Tahvili

Sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri

Ödül/Derece: 1.

Kurum: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

Proje: Tarladan Şişeye Onarım Programı

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Ödül/Derece: 2.

Kurum: Ülker Bisküvi San. A.Ş.

Proje: Ülker Onarıcı Tarım Programı

Ödül/Derece: 3.

Kurum: Ferrero Fındık

Proje: Ferrero Değerli Tarım (FFV) Programı

İklim dayanıklılığı ev altyapı

Ödül/Derece: 1.

Kurum: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ

Proje: Green Wave – Sürdürülebilir Altyapı ve İklim Dayanıklılığı Programı

Ödül/Derece: 2.

Kurum: FORD OTOSAN

Proje: Kocaeli Tesislerinde Su Riski Analizi ve Azaltım Projesi

Ödül/Derece: 3.

Kurum: İGA Havalimanı İşletmesi Anonim ŞirketiProje: İstanbul Havalimanı'nda Entegre Atıksu Geri Kazanım Modeli

Adil dönüşüm, kapsayıcılık ve sosyal fayda

Ödül/Derece: 1.

Kurum: Arçelik A.Ş.

Proje: Defy Solar Off-Grid Buzdolabı

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Ödül/Derece: 2.

Kurum: ÜNLÜ & CoProje: Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi

Ödül/Derece: 3.

Kurum: Limak Holding

Proje: Global Engineer Girls (GEG)

Finansman, teknoloji ve hızlandırıcı çözümler

Ödül/Derece: 1.

Kurum: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş

Proje: INNOVATILE – Yarı-Yaş Granülasyon Teknolojisi

Ödül/Derece: 2.

Kurum: İmeceMobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş.

Proje: İmeceMobil Tarım Platformu

Ödül/Derece: 3.

Kurum: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.

Proje: Akıllı Yazılım

Ödül/Derece: Jüri Özel Ödülü

Kurum: Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje: SIETRIA – eMobility Yapay Zekâ Asistanı

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Kazanan projeler Climate Resilience Awards for Business 2026'ya başvurabilecek

COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri'nde öne çıkan projeler, COP31 döneminde SKD Türkiye'nin gerçekleştireceği etkinlik, panel ve uluslararası paydaş buluşmalarında görünürlük kazanacak. Altı kategoride birinci seçilen iyi uygulamalar ise SKD Türkiye'nin We Mean Business Coalition ile yürüttüğü iş birliği doğrultusunda COP31 Blue Zone'daki We Mean Business alanında gerçekleştirilecek panelde yer alacak. Seçilen uygulamalar aynı zamanda WBCSD Action Bank aracılığıyla küresel iyi uygulama havuzuna dahil edilecek. Bunun yanı sıra, COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri'nde finale kalan kurumların güçlü dönüşüm uygulamaları, WBCSD'nin Global Resilience Partnership (GRP) iş birliğiyle düzenlediği Climate Resilience Awards for Business 2026 programına başvurabilme hakkı kazandı.