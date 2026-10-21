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        Haberler Ekonomi Otomobil Skywell yangınlarının perde arkası: Yüzde 60'ında aynı sorun!

        Skywell yangınlarının perde arkası: Yüzde 60'ında aynı sorun!

        Türkiye'de bazı Skywell elektrikli otomobillerde yaşanan yangınların ardından başlatılan incelemelerde dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. Skywell Türkiye, yangın vakalarının yüzde 60'ını batarya alt hasarlarıyla ilişkilendirirken, risk tespit edilen 27 araçta sahiplerinin onarım yaptırmayı kabul etmediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Skywell yangınlarında batarya gerçeği

        Türkiye'de bazı Skywell elektrikli otomobillerin yangınlara karışmasının ardından markanın başlattığı gönüllü geri çağırma ve ücretsiz servis kontrolü çalışmalarında dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.

        Skywell Türkiye, 13 Ağustos 2026'da başlatılan uygulama kapsamında ülke genelindeki yetkili servislerde incelenen araçlarda ciddi batarya hasarları, bakım eksiklikleri ve yetkisiz yazılım müdahaleleri tespit edildiğini duyurdu.

        Şirket, yangın vakalarına ilişkin teknik incelemelerin sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştı.

        YANGIN VAKALARININ YÜZDE 60'I BATARYA HASARI

        Skywell Türkiye'nin açıklamasına göre, üretici firmanın teknik ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında 14 yangın vakası inceleme kayıtlarına alındı.

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        Bu vakalardan ikisinde araç sahiplerinin incelemeye onay vermemesi nedeniyle araştırmalar henüz tamamlanamadı. İncelemesi tamamlanan vakalarda ise yangınların nedenlerine ilişkin kök neden analizleri ve saha araştırmaları gerçekleştirildi.

        Şirketin paylaştığı sonuçlara göre yangın vakalarının yüzde 60'ı ana bataryanın alt kısmında meydana gelen hasarlarla ilişkilendirildi.

        Vakaların yüzde 8'inin üçüncü kişiler tarafından yüklenen yetkisiz yazılımlardan, yüzde 2'sinin ise 12 voltluk yardımcı akünün kontrollerinin yapılmamasından kaynaklandığı belirtildi.

        Kalan yüzde 30'luk bölümde ise periyodik bakım eksiklikleri, yetkili servisler dışında uygun olmayan malzemelerle gerçekleştirilen işlemler ve yüksek gerilim sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılan kaporta ve boya uygulamalarının etkili olduğu ifade edildi.

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        Şirket, bu oranların incelenen vakalara ilişkin teknik değerlendirmeler sonucunda belirlendiğini bildirdi.

        27 ARAÇTA RİSKLER GİDERİLEMEDİ

        Ücretsiz servis kontrollerinde öne çıkan sorunlardan biri, elektrikli otomobillerin ana bataryalarının alt bölümünde tespit edilen hasarlar oldu.

        Skywell Türkiye, bazı araçlarda güvenlik açısından ciddi risk oluşturabilecek düzeyde batarya hasarlarıyla karşılaşıldığını açıkladı.

        Hasar belirlenen araçların bir bölümünde, sahiplerinin onayıyla gerekli onarımlar gerçekleştirildi. Ancak 27 araç sahibinin, kendilerine bildirilen risklere rağmen zaman ve ekonomik gerekçelerle onarım yaptırmayı kabul etmediği belirtildi.

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        Şirket, söz konusu 27 araçta herhangi bir düzeltici işlem yapılamadığını ve araç sahiplerinin otomobillerini mevcut durumlarıyla kullanmaya devam etmek istediğini bildirdi.

        YETKİSİZ SERVİS UYARISI

        İncelemelerde periyodik bakımları eksik olan veya hiç yaptırılmamış araçların da önemli bir yer tuttuğu aktarıldı.

        Yetkili servisler dışında uygun olmayan koşullarda gerçekleştirilen bakım, kaporta, boya ve hasar onarımı işlemlerinin araç güvenliği açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

        Özellikle 12 voltluk yardımcı akülerin kontrollerinin ihmal edilmesi veya değiştirilmesi gereken akülerin zamanında yenilenmemesinin mevcut riskleri artırdığı belirtildi.

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        Skywell Türkiye, daha önce yetkili servislerde risk tespiti yapılan ve gerekli uyarılarda bulunulan bazı araçların son dönemde yangın vakalarına karıştığını da açıkladı.

        Şirketin paylaştığı bilgilere göre, araçlardan birinde yetkisiz bir işletmede gerçekleştirilen kaporta düzeltme işleminin ardından ilk kullanım sırasında yangın meydana geldi.

        KORSAN YAZILIM YENİ RİSKLER OLUŞTURDU

        Skywell Türkiye'nin açıklamasında, araçların elektronik sistemlerine yetkisiz kişiler tarafından yapılan yazılım müdahalelerine de yer verildi.

        Şirket, daha önce korsan yazılım yüklenen bazı araçların, geri çağırma duyurularının ardından yetkili servislere götürülmeden eski yazılımlarına döndürülmeye çalışıldığını tespit etti.

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        Ancak bu işlemlerde araçların elektronik sistemlerinin tamamen eski durumuna getirilemediği, elektronik kontrol üniteleri arasındaki iletişim sorunlarının daha karmaşık hale geldiği belirtildi.

        Skywell Türkiye, yetkisiz yazılım müdahalesi yapılmış araçların başka bir işlem uygulanmadan mevcut durumlarıyla yetkili servislere getirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

        ARAÇ SAHİPLERİNE SERVİS ÇAĞRISI

        Yaşanan yangınların ardından 13 Ağustos 2026'da gönüllü geri çağırma ve ücretsiz servis kontrolü uygulamasını başlatan Skywell Türkiye, kontroller sırasında ortaya çıkan bulguların araç güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

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        Şirketten yapılan açıklamada, özellikle bataryaların alt bölümünde oluşan hasarların, ihmal edilen bakımların ve yetkisiz müdahalelerin elektrikli araçlarda ciddi güvenlik riskleri yaratabileceğine dikkat çekildi.

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