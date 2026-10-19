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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SOCAR Türkiye, uzun vadeli yükümlülüklerinin refinansmanını tamamladı

        SOCAR Türkiye, uzun vadeli yükümlülüklerinin refinansmanını tamamladı

        SOCAR Türkiye, önceki yükümlülüklerini yeniden finanse etmek üzere First Abu Dhabi Bank PJSC ve Mizuho Bank liderliğinde 1,6 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli finansman sağladı. Küresel belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde gerçekleştirilen yüksek tutarlı işlem, şirketin uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha ispatladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        SOCAR Türkiye, uzun vadeli yükümlülüklerinin refinansmanını tamamladı

        Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye, dünyanın saygın bankalarından First Abu Dhabi Bank PJSC (“FAB”) ve Mizuho Bank (“Mizuho”) liderliğinde, uygun koşullarla 1,6 milyar ABD doları tutarında refinansman işlemi gerçekleştirdi.

        Küresel ekonomiye ilişkin endişelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen refinansman işlemi, uzun geri ödeme vadesi, piyasadaki benzer işlemler ve önceki kredilere kıyasla düşük faiz maliyetiyle dikkat çekiyor. Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan 22 bankanın katıldığı sendikasyonla sağlanan ve SOCAR için ek yükümlülükler oluşturmayan refinansman işlemi, SOCAR'ın garantörlüğünde beş yıl vadeyle, yıllık SOFR +230 baz puan faiz oranı üzerinden gerçekleştirildi. Hedeflenen finansman tutarının 1.8 katı talep alan bu işlem, SOCAR ve SOCAR Türkiye'nin sağlam finansal yapısına ve dünya finans çevreleri nezdindeki güçlü konumuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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        "SOCAR'A VE TÜRKİYE'YE DUYULAN BÜYÜK GÜVENİN GÖSTERGESİ"

        Refinansman işlemini değerlendiren SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, "Dünyanın güçlü finans kuruluşları FAB ve Mizuho liderliğinde, uygun koşullarla sağlanan bu büyüklükte bir refinansman, küresel piyasalarda belirsizliklerin halen sürdüğü bir dönemde SOCAR Türkiye'ye duyulan büyük güvenin göstergesidir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, SOCAR Grubu'nun likiditesini artırırken aynı zamanda projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğini de gösteriyor" açıklamasını yaptı.

        SOCAR Türkiye'nin bu işlemdeki hukuk danışmanlıklarını Vinson & Elkins RLLP ve Omni Law Firm üstlendi.

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        #socar türkiye
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        #türkiye
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