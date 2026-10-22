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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine indirim geldi

        Benzine indirim geldi

        Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından benzine 3 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 08:27 Güncelleme:
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        Benzine indirim geldi

        Petrol, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırması ve ABD’nin ülkedeki bazı diplomatik temsilciliklerinden personel yakınlarının ayrılmasını istemesiyle yükselişini sürdürüyor.

        Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 artışla varil başına 110,11 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1 yükselişle 98,12 dolara çıktı.

        Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından benzine 3 lira 30 kuruş indirim geldi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişim yaşanmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 76.30 TL

        Motorin litre fiyatı: 96.80 TL

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        LPG litre fiyatı: 41.20 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 77.30 TL

        Motorin litre fiyatı: 97.90 TL

        LPG litre fiyatı: 41.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 77.50 TL

        Motorin litre fiyatı: 98.10 TL

        LPG litre fiyatı: 41.20 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 78.10 TL

        Motorin litre fiyatı: 98.70 TL

        LPG litre fiyatı: 41.61 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 78.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 99.60 TL

        LPG litre fiyatı: 41.91 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #benzin
        #motorin
        #LPG
        #akaryakıt
        #petrol
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