Benzine indirim geldi
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından benzine 3 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı
Petrol, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırması ve ABD’nin ülkedeki bazı diplomatik temsilciliklerinden personel yakınlarının ayrılmasını istemesiyle yükselişini sürdürüyor.
Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 artışla varil başına 110,11 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1 yükselişle 98,12 dolara çıktı.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından benzine 3 lira 30 kuruş indirim geldi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişim yaşanmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 76.30 TL
Motorin litre fiyatı: 96.80 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 77.30 TL
Motorin litre fiyatı: 97.90 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 77.50 TL
Motorin litre fiyatı: 98.10 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 78.10 TL
Motorin litre fiyatı: 98.70 TL
LPG litre fiyatı: 41.61 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 78.90 TL
Motorin litre fiyatı: 99.60 TL
LPG litre fiyatı: 41.91 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.