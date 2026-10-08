Bakan Şimşek: Borçluluğumuz düşük

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Bakan Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Türkiye reformları hayata geçirmeye devam ediyor.

Savunmaya yoğun yatırımlar yaptık.

Savunma harcamalarını neredeyse 9 kat artıracağız.

Savunma harcamaları ve Ar-Ge tarafı 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip.

Hizmet ticaretini artırmayı hedefliyoruz çünkü bu alanda daha rekabetçiyiz.

Gelişen ülke borçluluğunda nispeten iyi bir noktadayız.

Borçluluğumuz düşük ve mali alanımız var.

Yapay zeka ciddi bir soru işareti ve potansiyele sahip.

Ayrıntılar geliyor...