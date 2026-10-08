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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Borçluluğumuz düşük

        Bakan Şimşek: Borçluluğumuz düşük

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Ekonomi Formu'nda, "Borçluluğumuz düşük ve mali alanımız var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 09:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek: Borçluluğumuz düşük

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu.

        Bakan Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

        Türkiye reformları hayata geçirmeye devam ediyor.

        Savunmaya yoğun yatırımlar yaptık.

        Savunma harcamalarını neredeyse 9 kat artıracağız.

        Savunma harcamaları ve Ar-Ge tarafı 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip.

        Hizmet ticaretini artırmayı hedefliyoruz çünkü bu alanda daha rekabetçiyiz.

        Gelişen ülke borçluluğunda nispeten iyi bir noktadayız.

        Borçluluğumuz düşük ve mali alanımız var.

        Yapay zeka ciddi bir soru işareti ve potansiyele sahip.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
        #ekonomi
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