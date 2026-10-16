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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla mücadele ediyoruz. Sorunu kontrol altına aldık. Fon Koordinasyon Kurulu'nu oluşturduk, cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasa düzenbazlarına toleransları olmadığını vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda konuşuyor.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

        -Teknoloji hızlı bir şekilde ilerlerken insan faktörü dikkate alınmıyor. Daha doğrusu umursanmıyor. İnsani değerleri taşlayan bu teknolojinin ne kadar faydalı olacağı şüphelidir. İş dünyasında akademide toplumun genelinde soru işaretleri artmakta güvenin yerini tedirginlik almaktadır.

        -İnsanlık tarihine baktığımızda değişime direnenler, korkanlar endişe duyanlar olmuştur bundan sonra da olacaktır. Fakat insanla teknoloji arasında bir orta yol bulunmuş, teknoloji insan hayatının vazgeçilmezi haline gelmiştir.

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        -Tarihte olduğu gibi bugün de benzer endişelerin yapay zeka başta olmak üzere pek çok yenilik için dile getirildiğini görüyoruz. Bunların bazıları yerinde endişelerdir.

        TEKNO OLİGARKLAR TÜM DÜNYAYI HEDEF ALIYOR

        -Tekno oligarklar sadece belli ülkeleri değil tüm dünyayı hedef almaktadır.

        -Türkiye olarak teknoloji yarışında geri kalmak istemiyoruz. Milli teknoloji hamleleriyle muazzam bir araştırma geliştirme ve inovasyon alt yapısı inşa ettik. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen teknoparkların sayısı 115'e ulaştı. Özgün bir fikri olan dünyayı daha iyiye dönüştürme iadeline sahip insanımızın yolunu ardına kadar açmaya çalışıyoruz.

        -Yapay zeka altyapılarında özel sektörün de öncülüğünde en az 10 milyar dolarlık kaynağı harekete geçireceğiz.

        -Bugün savunma sanayinde 4 bin 500'ün üzerinde 100 bine yaklaşan istihdam ve 100 milyar doların üzerinde proje büyüklüğü ile bambaşka bir seviyeye ulaştık.

        FON SORUNUNU KONTROL ALTINA ALDIK

        -Fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla mücadele ediyoruz. Sorunu kontrol altına aldık. Fon Koordinasyon Kurulu'nu oluşturduk, cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz. Hassas ve dikkatli adımlarla meseleyi hakkaniyete en uygun şekilde çözüyoruz.

        -3 tane önceliğimiz var. Birincisi tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine ödenmesi. Geçen hafta ödemeler başladı, sorunsuz devam ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifimizin yasalaşmasıyla birlikte ara ödemeler başlayacak.

        -İkinci önceliğimiz manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle yargı önünde hesaplaşmak. Yeni bilgiler ve itiraflar ışığında soruşturma derinleşiyor.

        -Piyasa düzenbazlarına asla toleransımız yok.

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