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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SunExpress ilk dokuz ayda 12,5 milyon yolcu taşıdı

        SunExpress ilk dokuz ayda 12,5 milyon yolcu taşıdı

        SunExpress, 2026 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 12,5 milyon yolcu taşıdığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SunExpress ilk dokuz ayda 12,5 milyon yolcu taşıdı

        Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2026 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 12,5 milyon yolcu ağırlayarak geçen yılın aynı döneminde taşıdığı yolcu sayısını korudu.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre SunExpress, jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek artışın ardından koltuk kapasitesini pazar koşullarına göre düzenlemesiyle birlikte aynı dönemde doluluk oranını yüzde 84’ten yüzde 86’ya yükseltti. SunExpress 2026 yılını, 2025 yılına benzer bir seviyede, yaklaşık 16 milyon yolcuyla tamamlamayı öngörüyor.

        SunExpress CEO’su Marcus Schnabel, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bu dönemde performansımız, zorlu koşullara rağmen Türkiye’ye yönelik seyahat talebinin seyrini koruduğunu gösteriyor. Doluluk oranlarımızın yanı sıra, ana pazarlarımızda yaz sezonunda talebin olumlu seyretmesi ve 2027 yılına yönelik erken rezervasyonlardaki istikrarlı tablo, planlarımız doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor.

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        Aynı zamanda misafirlerimiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz; uçuş ağımızı genişletiyor, filomuzu yeniliyor ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Çalışmalarımızla sürdürülebilir büyümemizi desteklerken, Almanca konuşulan ülkeler (Almanya, Avusturya ve İsviçre) ile Türkiye arasındaki lider tatil hava yolu konumumuzu da güçlendiriyoruz.”

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