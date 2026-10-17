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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Takasbank, TPP ve TEFAS üzerinden finansman sağlandığı iddialarını reddetti

        Takasbank, TPP ve TEFAS üzerinden finansman sağlandığı iddialarını reddetti

        Takasbank, Para Piyasası (TPP) üzerinden belirli kişi ve kuruluşlara finansman sağlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Banka, yaklaşık 240 milyar liralık işleme karşılık 450 milyar liralık teminat bulunduğunu belirterek piyasada bugüne kadar herhangi bir temerrüt yaşanmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 23:32 Güncelleme:
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        Takasbank'tan finansman iddialarına yanıt

        İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarında Takasbank Para Piyasası (TPP) ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) ilişkin gündeme gelen iddialar hakkında açıklama yaptı. Banka, belirli kişi veya kuruluşlara kendi kaynaklarından finansman sağladığı yönündeki iddiaları reddederek işlemlerin organize piyasa kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

        "BELİRLİ KİŞİLERE FİNANSMAN SAĞLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

        Takasbank tarafından yapılan açıklamada, TPP'nin banka tarafından işletilen organize bir para piyasası olduğu, ancak Takasbank'ın bu piyasada borç veren veya borç alan taraf olarak yer almadığı vurgulandı.

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        İşlemlerin, üyelerin birbirini görmediği bir sistem üzerinden gerçekleştirildiği belirtilerek herhangi bir kurumun kaynaklarının belirli bir borçluya yönlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

        Açıklamada, İşsizlik Sigortası Fonu'nun da TPP üzerinden belirli bir yatırım fonuna özel olarak finansman sağlamasının teknik ve operasyonel açıdan mümkün olmadığı kaydedildi.

        240 MİLYAR LİRALIK İŞLEME 450 MİLYAR LİRALIK TEMİNAT

        TPP'de gerçekleştirilen bütün borçlanmaların teminat karşılığında yapıldığı belirtilen açıklamada, toplam teminatların yaklaşık yüzde 84'ünün banka teminat mektuplarından oluştuğu bildirildi.

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        Pay senetlerinin toplam teminatlar içindeki oranının yüzde 1,5'in altında olduğu, fiyatı olağan dışı yükselen pay senetlerinin ise teminat olarak kabul edilmediği aktarıldı.

        Takasbank, piyasada yaklaşık 240 milyar liralık işleme karşılık 450 milyar lira tutarında teminat bulunduğunu açıkladı. Bugüne kadar herhangi bir temerrüt yaşanmadığı ve kaynak sağlayan hiçbir kurumun zarara uğramadığı vurgulandı.

        TERA PORTFÖY FONUNA İLİŞKİN İDDİALARA YANIT

        Açıklamada, Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un (TLY) TEFAS işlemlerine ilişkin iddialara da yanıt verildi.

        Fonun 7 Temmuz 2025 tarihinde TEFAS'ta işleme açıldığı, ancak izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alınmadan değişiklik yapıldığının bildirilmesi üzerine 1 Ağustos 2025'te alım işlemlerine kapatıldığı belirtildi.

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        SPK onayının alınmasının ardından fonun 12 Ağustos 2025'te yeniden alım işlemlerine açıldığı aktarıldı.

        Bu kapsamda, fonun 11 ay boyunca SPK onayı olmadan TEFAS'ta işlem gördüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

        SPK tarafından fonun kurucusuna verilen idari para cezasının ise 2025 yılında izahnamede onaysız yapılan değişiklikten kaynaklandığı bildirildi.

        TAKASBANK'TAN YASAL İŞLEM UYARISI

        Takasbank, piyasaların olağan işleyişini sürdürdüğünü belirterek yetkili kurumlar tarafından yürütülen incelemelere her türlü desteğin sağlandığını açıkladı.

        Banka, gerçeğe aykırı bilgileri bilerek yaymayı sürdüren kişi ve kuruluşlara karşı yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirdi.

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