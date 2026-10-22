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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TAV'ın kârı yüzde 130 yükseldi

        TAV'ın kârı yüzde 130 yükseldi

        TAV Havalimanları 2026'nın ilk dokuz ayına dair finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket işlettiği havalimanlarında dış hatlarda 59 milyon, iç hatlarda 30 milyon yolcu ağırladı. Firmanın net kârı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artarak 173.4 milyon Euro'ya ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 16:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TAV'ın kârı yüzde 130 yükseldi

        TAV Havalimanları, 2026’nın ilk dokuz ayında toplam yolcu sayısını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttırdı. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu 1 milyar 461 milyon Euro oldu.

        TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan şunları söyledi:

        “2026’nın ilk dokuz ayında küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam ederken Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve yüksek seyreden jet yakıtı fiyatları havacılık sektörü üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü. Buna karşın çeşitlendirilmiş portföyümüz, operasyonel esnekliğimiz ve disiplinli yönetim anlayışımız sayesinde yolcu trafiğinin üzerinde ciro ve FAVÖK büyümesi elde etmeyi başardık.

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        Ocak-Eylül döneminde 89,4 milyon yolcuya hizmet verdik ve geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayımızı yüzde 3 artırdık. Türkiye’de Ankara ve İzmir, yurtdışında da Kuzey Makedonya ve Almatı havalimanlarımız yolcu trafiğindeki büyümeye katkı sağladı.

        Finansal performansımız güçlü seyrini korudu. Yılın ilk dokuz ayında ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1,4 milyar avroya, FAVÖK ise yüzde 7 artışla 502 milyon Euro'ya ulaştı. Üçüncü çeyrekte de büyüme ivmemizi sürdürerek yıllık bazda ciromuzu yüzde 5, FAVÖK’ümüzü ise yüzde 11 artırdık. Kur ve vergi koşullarının da olumlu katkısıyla ilk dokuz ayda net karımız iki katından fazla artarak 173 milyon Euro'ya ulaştı.

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        Antalya Havalimanı’nda geçen yıl hizmete açılan yeni ticari alanların ilk kez tam dönem katkı sağlaması, yiyecek-içecek ve duty-free gelirlerimizi destekledi. Bu gelişmeyle birlikte yolcu başına ticari gelirimiz artış gösterirken, yolcu başına duty-free harcaması yüzde 21 artarak 10 Euro'ya ulaştı.

        Almatı Havalimanı’ndaki yatırımlarımıza ve operasyonel verimliliği geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza stratejik planlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Üçüncü çeyrekte yolcu başına uygulanan tarifelerde sağladığımız ilave artış, havacılık gelirlerimizi güçlendirme stratejimiz açısından önemli bir adım oldu. Yeni tarifelerin, özellikle yılın son çeyreğinden itibaren, jet yakıtı satış hacimlerindeki düşüşün etkisini büyük ölçüde telafi etmesini öngörüyoruz.

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        Tiflis Havalimanı işletme imtiyazımızın beş yıl uzatılmasının ardından, artan seyahat talebini karşılayacak kapasiteyi sağlamak amacıyla terminal ve apron yatırımlarımıza devam ediyoruz. Orta Doğu’daki gerilimden etkilenen Gürcistan’da, koşulların iyileşmeye başlamasıyla birlikte yolcu büyümesi Haziran ayından itibaren yeniden güçlü bir ivme kazandı.

        Yılın son çeyreğine girerken, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda hava yolculuğuna olan talebin güçlü seyrini koruyacağına ve hissedarlarımız ile tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğimize inanıyoruz.

        Bu vesileyle, tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bize duydukları güven ve verdikleri sürekli destek için hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

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        (milyon Euro) 9 ay 2025 9 ay 2026 Değişim
        Konsolide Ciro 1.389,8 1.461,1 %5
        FAVÖK 467,4 501,8 %7
        FAVÖK Marjı 33,6% 34,3% 0,7 bp
        Net Kâr / (Zarar) 75,3 173,4 %130
        Yolcu Sayısı (m) 87,2 89,4 3%
        - Dış Hat 58,8 59,2 1%
        - İç Hat 28,4 30,1 6%
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