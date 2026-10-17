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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tehlikeli madde taşımacılığında yeni düzenleme

        Tehlikeli madde taşımacılığında yeni düzenleme

        Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle sürücülerin SRC5 eğitim sertifikasını, taşımacıların ise güvenlik bilgi formunu taşıma süresince yanında bulundurması zorunlu hale getirildi. İhlallerde 564 lira ile 63 bin 802 lira arasında para cezası uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:38 Güncelleme:
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        Tehlikeli madde taşıyan araçlara yeni belge zorunluluğu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yönetmelikle, tehlikeli madde taşımacılığında sürücülerin belge yükümlülüklerinde değişiklik yapıldı.

        Buna göre sürücünün, tehlikeli maddenin sınıfına veya taşıma şekline uygun SRC5 eğitim sertifikasını taşıma süresince yanında bulundurması gerekecek.

        Yol kenarı denetimlerinde tehlikeli madde içeriğinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla taşımacı, ilgili mevzuata uygun hazırlanan güvenlik bilgi formunu matbu veya dijital olarak taşıma süresince yanında bulunduracak.

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        Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda da 564 lira ila 63 bin 802 lira arasında para cezası uygulanacak.

        Öte yandan, "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üstyapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle, yönetmeliklerin dayanağı olan mevzuat yeniden düzenlendi.

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