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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'nın kârı düştü

        Tesla'nın kârı düştü

        Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net kârı, 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azalış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Tesla'nın kârı düştü

        Tesla, 2026'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla değişim göstermeyerek 28 milyar dolar oldu.

        Tesla'nın otomotiv segmentindeki geliri ise yüzde 3 azalarak 20,6 milyar dolara indi.

        Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı da yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azalışla 787 milyon dolara düştü. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 1,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Şirketin 2025'in üçüncü çeyreğinde 39 sent olan hisse başına kârı ise bu yılın aynı döneminde 22 sente indi.

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        Tesla'nın geliri ve kârı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        TESLİMAT SAYISINDA AZALIŞ

        Tesla, 2026'nın üçüncü çeyreğinde küresel çapta 464 bin 391 otomobilin üretimini yaparken, 486 bin 532 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

        Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 4 artarken, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 2 azalış kaydetti.

        Tesla'dan yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'da denetimli tam otonom sürüş (FSD) sisteminin yeni araç teslimatlarındaki benimsenme oranının yüzde 75'in üzerine çıktığı belirtildi.

        FSD'nin sunulduğu pazarlarda talebi artırdığına değinilen açıklamada, diğer pazarlarda da onay alabilmek adına düzenleyici kurumlarla görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

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        Açıklamada, 3 Eylül'de Austin'de Cybercab araçlarını kullanarak robotaksi hizmetinin sunulmaya başlandığı, 15 Ekim'de de yeni nesil Roadster'ın tanıtıldığı anımsatıldı.

        "GELECEĞE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

        Batarya tedarikinin çeyrek boyunca araç üretim hacmini artırmanın önündeki temel kısıtlayıcı faktör olduğuna işaret edilen açıklamada, gelecekteki tedarik süreçlerini güvence altına alma konusunda önemli ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

        Açıklamada, yapay zeka, robotik ve enerji dahil olmak üzere tüm iş kollarında, AR-GE ve sermaye harcamaları yoluyla geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği bildirildi.

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        #Tesla
        #elektrikli otomobil
        #bilanço
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