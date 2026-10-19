TRAction'dan sanayinin karbonsuzlaşması için ortak çözüm arayışı

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), TÜSİAD ve UN Global Compact Türkiye iş birliği ve Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen TRAction – İklim Eylemi ve Ötesi için Türkiye Platformu kapsamında, İstanbul'da “COP31'e Doğru: Türkiye'de Emisyon Azaltımı Güç Sanayi Sektörlerinin Yeşil Dönüşümüne İlişkin Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirildi. Sanayi, finans, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum süreci doğrultusunda sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandıracak politika, finansman ve iş birliği olanakları değerlendirildi.

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WWF'in uluslararası uzmanlarının sanayinin karbonsuzlaşmasına yönelik küresel gelişmeleri aktardığı toplantıda, katılımcılar düşük karbonlu üretime geçişin önündeki teknolojik, ekonomik ve düzenleyici engelleri; finansmana erişim, sektörel karbonsuzlaşma yol haritaları ve düşük karbonlu ürünlere yönelik piyasa koşullarını ele aldı. Yuvarlak masa oturumlarında sektörlerin öncelikli ihtiyaçları ve somut çözüm önerileri müzakere edildi.

Katılımcıların değerlendirmelerinde, sanayinin düşük karbonlu dönüşümünün hızlandırılması için enerji ve kaynak verimliliğinin önceliklendirilmesi ve desteklenmesi, elektrik şebekesinden sağlanan enerjinin karbon yoğunluğunun azaltılmasına yönelik kamu politikalarının ve altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, uygun maliyetli finansmana erişim, öngörülebilir düzenleyici çerçeveler ve düşük karbonlu ürünlere yönelik talebin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

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Türkiye'nin Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31, iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüştürülmesini hedefleyen bir “Uygulama COP'u” yaklaşımıyla hazırlanırken, yeşil sanayileşme de iklim konferansının öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede TRAction yuvarlak masa toplantısı, COP31 öncesinde, Türkiye'deki emisyon azaltımı güç sanayi sektörlerinin dönüşümüne ilişkin ihtiyaç ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasına ve uluslararası iklim gündemine katkı sağlayacak somut önerilerin geliştirilmesine yönelik bir istişare zemini sundu.

Toplantıda öne çıkan temel bulgular ve değerlendirmeler COP31’de TRAction tarafından düzenlenecek yan etkinlikte ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşılacak.

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COP31 sonrasında ise toplantıda geliştirilen politika önerileri Türkiye'deki ilgili kamu kurumlarıyla gerçekleştirilecek istişarelerde gündeme taşınacak. Böylece TRAction kapsamında yürütülen çok paydaşlı diyaloğun, sanayinin yeşil dönüşümünü destekleyecek ulusal politika süreçlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

TRAction platformu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumun desteklenmesi ve bilim temelli hedeflerin yaygınlaştırılması doğrultusunda iş dünyası ve sivil toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmeye, Türkiye'nin iklim politikalarının geliştirilmesine katkı sunmaya ve sanayinin yeşil dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.