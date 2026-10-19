Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.576,27 %-1,24
        DOLAR 49,5524 %0,06
        EURO 55,6470 %-0,10
        GRAM ALTIN 6.632,88 %0,00
        BITCOIN 82.466,00 %1,97
        FAİZ 39,54 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 91,87 %1,22
        GBP/TRY 66,0721 %-0,06
        EUR/USD 1,1222 %-0,15
        BRENT PETROL 106,37 %-1,14
        ÇEYREK ALTIN 10.844,75 %0,00
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TRAction'dan sanayinin karbonsuzlaşması için ortak çözüm arayışı

        TRAction'dan sanayinin karbonsuzlaşması için ortak çözüm arayışı

        TRAction – İklim Eylemi ve Ötesi için Türkiye Platformu tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, demir-çelik, çimento, gübre ve alüminyum gibi emisyon yoğun sektörlerin karbonsuzlaşmasının önündeki engeller, sektörel ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TRAction'dan sanayinin karbonsuzlaşması için ortak çözüm arayışı

        WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), TÜSİAD ve UN Global Compact Türkiye iş birliği ve Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen TRAction – İklim Eylemi ve Ötesi için Türkiye Platformu kapsamında, İstanbul'da COP31'e Doğru: Türkiye'de Emisyon Azaltımı Güç Sanayi Sektörlerinin Yeşil Dönüşümüne İlişkin Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Sanayi, finans, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum süreci doğrultusunda sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandıracak politika, finansman ve iş birliği olanakları değerlendirildi.

        REKLAM

        WWF'in uluslararası uzmanlarının sanayinin karbonsuzlaşmasına yönelik küresel gelişmeleri aktardığı toplantıda, katılımcılar düşük karbonlu üretime geçişin önündeki teknolojik, ekonomik ve düzenleyici engelleri; finansmana erişim, sektörel karbonsuzlaşma yol haritaları ve düşük karbonlu ürünlere yönelik piyasa koşullarını ele aldı. Yuvarlak masa oturumlarında sektörlerin öncelikli ihtiyaçları ve somut çözüm önerileri müzakere edildi.

        Katılımcıların değerlendirmelerinde, sanayinin düşük karbonlu dönüşümünün hızlandırılması için enerji ve kaynak verimliliğinin önceliklendirilmesi ve desteklenmesi, elektrik şebekesinden sağlanan enerjinin karbon yoğunluğunun azaltılmasına yönelik kamu politikalarının ve altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, uygun maliyetli finansmana erişim, öngörülebilir düzenleyici çerçeveler ve düşük karbonlu ürünlere yönelik talebin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

        REKLAM

        Türkiye'nin Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31, iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüştürülmesini hedefleyen bir “Uygulama COP'u” yaklaşımıyla hazırlanırken, yeşil sanayileşme de iklim konferansının öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede TRAction yuvarlak masa toplantısı, COP31 öncesinde, Türkiye'deki emisyon azaltımı güç sanayi sektörlerinin dönüşümüne ilişkin ihtiyaç ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasına ve uluslararası iklim gündemine katkı sağlayacak somut önerilerin geliştirilmesine yönelik bir istişare zemini sundu.

        Toplantıda öne çıkan temel bulgular ve değerlendirmeler COP31’de TRAction tarafından düzenlenecek yan etkinlikte ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşılacak.

        REKLAM

        COP31 sonrasında ise toplantıda geliştirilen politika önerileri Türkiye'deki ilgili kamu kurumlarıyla gerçekleştirilecek istişarelerde gündeme taşınacak. Böylece TRAction kapsamında yürütülen çok paydaşlı diyaloğun, sanayinin yeşil dönüşümünü destekleyecek ulusal politika süreçlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

        TRAction platformu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumun desteklenmesi ve bilim temelli hedeflerin yaygınlaştırılması doğrultusunda iş dünyası ve sivil toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmeye, Türkiye'nin iklim politikalarının geliştirilmesine katkı sunmaya ve sanayinin yeşil dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması

        İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması

        #WWF
        #cop31
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana