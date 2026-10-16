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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketim harcamalarında İstanbul ilk sırada

        Tüketim harcamalarında İstanbul ilk sırada

        TÜİK verilerine göre, 2025'te toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,6'sı İstanbul'da yapıldı. Gıda harcamalarında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Tüketim harcamaları belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        "Hanehalkı Bütçe Araştırması"nın 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

        Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,6'sı İstanbul'da yaşayan hane halkları tarafından yapıldı.

        İstanbul'u, yüzde 14,5 ile Ege Bölgesi, yüzde 12,6 ile Akdeniz Bölgesi takip etti. Toplam hane halkı tüketim harcamalarında en düşük pay, yüzde 1,4 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin oldu. Bu bölgeyi, yüzde 2,5 ile Ortadoğu Anadolu, yüzde 2,8 ile Doğu Karadeniz Bölgesi izledi.

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        İstanbul, eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 38,3'ünü, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 32,2'sini, konut ve kira harcamalarının yüzde 28,4'ünü, eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 27,3'ünü yaptı.

        Hane halkı tüketim harcamaları içindeki payıyla ikinci sırada yer alan Ege Bölgesi'nde ise alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 17,9'u, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u, mobilya ve ev eşyaları harcamaları ile eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 15,5'i yapıldı.

        Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin gıda ve alkolsüz içecekler ile alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarından aldığı pay yüzde 1,9 olurken, bölge giyim ve ayakkabı harcamalarından yüzde 1,8 pay aldı.

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        Tüketim harcamalarından en düşük ikinci payı alan Ortadoğu Anadolu bölgesinin ise gıda ve alkolsüz içecekler, giyim ve ayakkabı ile bilgi ve iletişim harcamalarından aldığı pay yüzde 3,4 olurken, mobilya ve ev eşyaları harcamalarından yüzde 2,9 pay aldığı belirlendi.

        GIDAYA EN YÜKSEK PAYI GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AYIRDI

        Konut ve kira harcamalarında en yüksek pay yüzde 29,6 ile İstanbul'un, en düşük pay yüzde 22,1 ile Kuzeydoğu Anadolu'nun oldu.

        Ulaştırma harcamalarının en büyük kısmı yüzde 23,3 ile Batı Marmara Bölgesi'nde, en düşük kısmı yüzde 16,5 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapıldı.

        Hane halkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 27,1 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge yüzde 14,2 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti.

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        BÖLGELERİN KENDİ TÜKETİM HARCAMALARI İÇİNDEKİ DAĞILIMLARI

        Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içindeki dağılımlara bakıldığında ise konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,2 ile İzmir iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 19,6 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari oldu.

        Ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı ve benzeri) en yüksek payı yüzde 25 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 12,9 ile Şanlıurfa, Diyarbakır olarak kayıtlara geçti.

        Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 29,6 ile Şanlıurfa, Diyarbakır iken en düşük olduğu bölge yüzde 14,2 ile İstanbul oldu.

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