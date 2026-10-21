Türk mühendislerinin eseri Karluna Pratik, plakasını takarak yollara çıktı

Yerli teknolojiyle yüksek menzilli elektrikli ticari araçların üretimine odaklanan Karluna'nın L7e hafif ticari araç sınıfındaki modeli "Pratik", tip onay belgesini alarak plaka taktı ve trafiğe çıktı.

Elektrikli araç ekosistemi geliştirmek üzere İzmir'de kurulan Karluna A.Ş bünyesinde, tasarım ve teknolojisi Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli hafif ticari araç Karluna Pratik, test ve belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamladı.

AB Tip Onay Belgesini alarak trafiğe çıkan ilk 2 araç, firmanın İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Ar-Ge ve Ön Seri Üretim Fabrikası’nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

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EGE'DEKİ EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ

İlk araçların anahtarları, Karluna İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı tarafından İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ve İzmir Tekeli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yenerer’e takdim edildi. Törene, aynı zamanda Karluna Yönetim Kurulu Başkanı olan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, EBSO Meclis Başkanı Fatih Aracı, sanayiciler, fabrika yöneticileri ve çalışanlar da katıldı. Fabrika yönetici ve çalışanlarına teşekkür konuşması yapan Mustafa Karabağlı, aracın başarılı bir takım çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, "Gecesini gündüzüne katan, rüyalarında dahi tasarım, montaj yapan, kod yazan, bu işi dava edinen çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun." dedi.

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Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de ilk aşamasından bu yana tanık olduğu projede ilk teslimatı kabul etmenin onurunu yaşadığını, Karluna'nın Ege'deki en önemli sanayi projelerinden biri olduğuna inandığını belirtti. Törenin ardından ilk araçlar alkışlarla uğurlandı. Atatürk OSB Müdürlüğüne teslim edilen araç, OSB Yönetim ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri tarafından müdürlük binası önünde karşılandı. Aracın test sürüşünü yapan Cenk Karace, Mustafa Karabağlı'ya plaket takdim etti.

10 BİN TESLİMAT HEDEFİ

Karluna İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı, teslimatın ardından yaptığı açıklamada yerli elektrikli araç ekosistemi kurmak üzere Mayıs 2023'te 10 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını, bugün 140 kişiye ulaştıklarını ve ilk araçlarını trafiğe çıkarma heyecanını yaşadıklarını söyledi.

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Karluna Pratik'in yüzde 100'e yakın bir yerlilik oranına sahip olduğuna dikkat çeken Karabağlı, kompozit parçalardan batarya paketine, araç kontrol ünitesinden güç elektroniği ünitelerine, elektronik park freninden ekran uygulamalarına tüm kritik parça ve yazılımları bünyelerinde geliştirdiklerini söyledi.

"Bir elektrikli araç firması ne kadar parça ve sistem üretebilirse biz de o kadarını üretmeye çalışıyoruz ama sadece üretmek değil bunun Ar-Ge'sini de yapıyoruz." diyen Karabağlı, bu durumun teknolojiye hakim olmalarını sağladığına işaret etti. L7e sınıfındaki Karluna Pratik'in 1 ton yük taşıma kapasitesi bulunduğunu, üç batarya paketi seçeneğiyle satışa sunulduğunu kaydeden Karabağlı, şu bilgileri verdi:

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"Karluna Pratik, en küçük pakette 30 kWh'lik batarya seçeneğiyle 370 kilometrelik bir menzile sahip. Şehir içi taşımacılık için yeter de artar. Orta paketimiz 60 kWh ile 640 km, en büyüğü ise 90 kWh ile 800 km'ye yakın menzil sunuyor. Bu, Türkiye'nin en uzun menzillerinden biridir." Karluna Pratik için özellikle şehir içi lojistik, kargo taşımacılığı, belediye hizmetleri için yoğun talep aldıklarını kaydeden Karabağlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an ön sipariş topluyoruz. Allah'a şükür, epey iyi gidiyor rakamlar. Yaklaşık 500 ön sipariş aldık bile. Bu sene 200'e yakın aracı teslim edeceğiz. 2027'de Aliağa'daki seri üretim tesisimizin devreye girmesiyle teslimat hedefini 5 bine, 2029 itibarıyla da 10 bin araca kadar çıkarıyoruz."

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Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren seri üretim tesisinin, yıllık 45 bin araç üretim kapasitesiyle 2 ay içinde operasyonlara başlayacağını bildiren Karabağlı, bu fabrikanın Türkiye elektrikli araç ekosisteminde iddialı bir konuma sahip olacağını dile getirdi. Karluna Pratik'in ardından golf araçları için de tip onay belgesine başvurduklarını aktaran Mert Karabağlı, N1 sınıfı ticari araçlar için de tasarım çalışmalarına başladıklarını duyurdu.