Türkiye'nin yapay zeka girişim haritası güncellendi

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), Türkiye'deki yapay zeka girişim ekosistemini gösteren girişim haritasını Ekim 2026 itibarıyla güncelledi. Güncellemeyle haritaya 43 yeni girişim eklenirken, web varlığı ve faaliyeti sona eren 21 girişim listeden çıkarıldı.

Böylece TRAI Girişim Haritası'nda yer alan yapay zeka girişimi sayısı, Nisan 2026'da 482 iken 504'e yükseldi. Türkiye'deki yapay zeka girişimi sayısı ilk kez 500 sınırını aşmış oldu.

YENİ GİRİŞİMLERİN ÇOĞU 2025 VE 2026'DA KURULDU

Ekim güncellemesinde haritaya eklenen girişimlerin önemli bir bölümünün son iki yılda kurulduğu görüldü. Kuruluş yılı bilinen 41 girişimin 25'i 2025 veya 2026'da faaliyete başladı.

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İstanbul, girişimlerin yoğunlaştığı şehir olmayı sürdürürken Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Bolu ve Gebze'den girişimler de haritaya eklendi. Kurucuları arasında Türk girişimcilerin bulunduğu, ancak merkezleri New York, Dubai ve Amsterdam'da yer alan girişimler de güncellemede yer aldı.

AGENTIC AI KATEGORİSİ İLK SIRADA

Ekim 2026 güncellemesinde Agentic AI, 10 yeni girişimle en fazla girişim eklenen kategori oldu. Nisan güncellemesinde de 5 yeni girişimle öne çıkan bu kategori, belirli görevleri yalnızca yanıt üretmekle sınırlı kalmadan planlayıp yerine getirebilen yapay zeka sistemlerini kapsıyor.

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Bu sistemler, tanımlanan hedefler doğrultusunda birden fazla adımı takip edebiliyor ve iş akışlarının belirli bölümlerini insan müdahalesine daha az ihtiyaç duyarak tamamlayabiliyor.

Eğitim içeriği hazırlama, güvenlik operasyonlarını takip etme, ürün stratejisi geliştirme ve kurumlarda dijital çalışanlar oluşturma, bu alandaki girişimlerin odaklandığı konular arasında yer aldı.

LEGALTECH VE HR TECH KATEGORİLERİNDE ARTIŞ

Yapay zekanın belirli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik kullanımı da güncellemede öne çıktı. Hukuk teknolojilerini ifade eden LegalTech kategorisinde yeni girişim sayısı, Nisan 2026'daki 2'den 5'e yükseldi. Bu alandaki yapay zeka çözümleri, avukatların mahkeme kararları ve emsal içtihatlar arasında araştırma yapmasını kolaylaştırırken inşaat sözleşmelerindeki riskli maddelerin belirlenmesi gibi işlemlere de yardımcı olabiliyor. Böylece hukuk alanındaki araştırma ve belge inceleme süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

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İnsan kaynakları teknolojilerini kapsayan HR Tech kategorisine ise Nisan güncellemesinde yeni girişim eklenmezken Ekim ayında 4 girişim dahil edildi. Bu kategorideki yapay zeka uygulamaları, adaylarla çevrim içi mülakatlar gerçekleştirme, işe alım sürecinin farklı aşamalarını tek bir platformda yürütme ve adayların iş görüşmelerindeki performansını simülasyonlarla değerlendirme gibi işlevler sunabiliyor. Bu araçlar, şirketlerin aday değerlendirme ve işe alım süreçlerinde kullandığı teknolojiler arasında yer alıyor.

YAPAY ZEKA YÖNETİŞİMİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER DE HARİTADA

Altyapı ve Operasyonlar kategorisine eklenen 3 girişim, yapay zeka sistemlerinin yönetimine yönelik çözümlere odaklandı. Bu girişimler arasında GPU altyapısına yönelik ürünlerin yanı sıra kurumların yapay zeka kullanımını ve maliyetlerini izlemeye, kayıt dışı yapay zeka kullanımını (shadow AI) görünür kılmaya yönelik yönetişim araçları da bulunuyor.

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500 EŞİĞİNİN AŞILMASI YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR

TRAI, 500'ü aşan girişim sayısının Türkiye'deki yapay zeka girişimciliğinin ulaştığı ölçeği gösterdiğini belirtti. İnisiyatif, girişimlerin kurumların ihtiyaçlarıyla buluşturulmasının yeni iş birlikleri açısından önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca girişim haritasını düzenli aralıklarla güncelleyerek Türkiye'deki yapay zeka ekosistemini takip eden kurumlar, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için başvuru kaynağı olarak sunmayı sürdüreceğini bildirdi.