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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye’nin en güvenilir markaları Global Marketing Summit’te açıklandı

        Türkiye’nin en güvenilir markaları Global Marketing Summit’te açıklandı

        Türkiye'nin en güvenilir markalarını belirlemek için hayata geçirilen Trusted Brands 2026 araştırmasının kazanan markaları Global Marketing Summit'te açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'nin en güvenilir markaları açıklandı

        FutureBright Group, Global Marketing Summit ve RepMan ekipleri, Türkiye’nin en güvenilir markalarını belirlemek için yola çıktı.

        Trusted Brands araştırması için FutureBright Group, RepMan ve Global Marketing Summit, Türkiye’de markaların güven ve itibar performansını kapsamlı bir şekilde ortaya koymak amacıyla uzun süreli bir iş birliğine gitti.

        “Trusted Brands” araştırması kapsamında, sektörlerinin önde gelen 154 şirketi büyüteç altına alındı. Markalar, güven ve itibar yönetimi performansını en ince detayına kadar temsil eden 7 ana boyut ve 18 alt kriter üzerinden titizlikle değerlendirildi. 14 sektörü kapsayan bu araştırma, Ağustos–Eylül 2026 döneminde 17 bin 200 kişiyle gerçekleştirilen kapsamlı bir online anket metodolojisiyle hayata geçirildi.

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        FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula araştırmanın önemini şu sözlerle anlattı: “Şirketlerin ve markaların en büyük sermayesi güven. Özde değer yaklaşımıyla hazırladığımız Trusted Brands Türkiye çalışmasında, tüketicilerin şirketlere ve markalara ne kadar güvendiğini ölçtük. Alanında bir ilk olan bu çalışmayla, sadece iletişim yatırımlarıyla yaratılan itibar algısı ile tüketicinin gerçek deneyimleri sonucunda kazanılan gerçek itibar arasındaki farkı ortaya koyduk. Çünkü çok para harcayarak itibarlı kurumlara benzemek, onların sahip olduğu güveni kazanmak anlamına gelmiyor. İtibarlı görünmek başka, güveni her şeyinizle hak etmek başka”

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        FutureBright “Trusted Brands” araştırmasının kazananları 15 Ekim 2026’da düzenlenen Global Marketing Summit sahnesinde duyuruldu.

        Trusted Brands 2026 ödülünü kazanan markalar

        Akaryakıt: Opet

        Bankacılık: Garanti BBVA

        Beyaz Eşya – TV – Küçük Ev Aletleri: Samsung

        E-Market: Uber Eats Trendyol Go

        E-Ticaret: Trendyol

        Hızlı Tüketim Gıda Ürünleri: Eti

        Holding ve Grup Şirketleri: Koç Holding

        Internet Sağlayıcıları: Turkcell Superonline

        Mobilya – Yaşam: Paşabahçe

        Sigorta: Allianz

        Süt ve Süt Ürünleri: Sütaş

        Telekomünikasyon: Turkcell

        Zincir Restaurantlar: Köfteci Yusuf

        Zincir Marketler: Migros

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