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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nu 19 Ekim’de trafiğe açacağız”

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nu 19 Ekim’de trafiğe açacağız”

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Otoyolumuzu 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla trafiğe açacağız." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 19 Ekim'de trafiğe açılacak"

        Karayolları Genel Müdürlüğünün Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin ulaşıma açılacağına ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirecek Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmalarının tamamlandığını bildirerek, "Otoyolumuzu 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla trafiğe açacağız." bilgisini verdi.

        Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun trafiğe açılmasının ardından resmi açılış töreninin de düzenleneceğine işaret eden Uraloğlu, projenin resmi açılışını ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini kaydetti.

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        "2,5 SAATLİK YOLCULUK 18 DAKİKAYA DÜŞECEK"

        Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 52 kilometre uzunluğunda olduğu bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

        "Projemiz kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük inşa ettik. Ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkeziyle ulaşım altyapımızı güçlendirdik. Çeşmeli-Kızkalesi kesimi, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.

        Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Projemizle zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan 340 milyon lira olmak üzere 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azaltacağız."

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        Otoyolun Akdeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı rahatlatacağına işaret eden Uraloğlu, Mersin'in turizm bölgelerini mevcut otoyol ağına bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacak projenin, D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağını belirtti.

        Uraloğlu, otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi kolaylaştıracağını ve bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

        KALKINMA YOLU'NUN KARA YOLU BAĞLANTILARI GÜÇLENECEK

        Projenin uluslararası ulaştırma koridorları açısından da stratejik önem taşıdığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şunları kaydetti:

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        "Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun kara yolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak.

        Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz."

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        #abdulkadir uraloğlu
        #ulaşım
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