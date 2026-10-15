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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam United Global Ro-Ro taşıma kapasitesini yüzde 22 artırdı

        United Global Ro-Ro taşıma kapasitesini yüzde 22 artırdı

        United Global Ro-Ro (UGR), filosuna kattığı iki yeni PCTC gemisiyle sefer başına toplam taşıma kapasitesini 44.461 CEU'ya, araç taşıma kapasitesini ise yıllık 700 binin üzerine çıkardı. Bu kapasite, araçlar yan yana park edildiğinde yaklaşık 1.000 futbol sahasına eşdeğer bir alan büyüklüğüne işaret ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 17:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        United Global Ro-Ro taşıma kapasitesini yüzde 22 artırdı

        AD Ports Group bünyesindeki Noatum Maritime ile Erkport’un ortak girişimi olan United Global Ro-Ro (UGR), iki yeni Pure Car and Truck Carrier (PCTC) gemisini filosuna katarak gücünü artırdı. UGR Aqaba ve UGR Safaga adlarıyla filoya katılan yeni gemiler, UGR’nin Ro-Ro taşımacılığındaki operasyonel gücünü geliştirirken toplam taşıma kapasitesini de önemli ölçüde büyüttü.

        Yeni gemiler, UGR’nin araç taşıma kapasitesini yaklaşık yüzde 22 artırarak filonun sefer başına toplam kapasitesini 36.393 CEU’dan (otomobil eşdeğer birimi) 44.461 CEU’ya çıkarıyor. İlave kapasiteyle UGR, yılda 100 binden fazla ek araç taşıma imkanına ulaşırken, yıllık araç taşıma kapasitesi de 700 binin üzerine çıkıyor. Bu kapasite, araçlar yan yana park edildiğinde yaklaşık 1.000 futbol sahasına eşdeğer bir alana denk geliyor.

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        Mobil vinçler, vinçli kamyonlar ve güç transformatörleri gibi ağır ve özel yükleri taşıyabilme kabiliyeti, yeni gemilerin UGR’nin sadece otomotiv lojistiğindeki değil, proje ve ağır yük taşımacılığındaki yetkinliklerini de güçlendiriyor. Düşük kükürt emisyonu düzenlemelerine de uyum sağlayan yeni gemiler, UGR’nin çevresel performansını geliştirmeye yönelik devam eden filo yatırımlarını da destekliyor.

        UGR filosunda Pure Car and Truck Carrier (PCTC), Container/Roll-on Roll-off (CON-RO), Pure Car Carrier (PCC) ve Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Cargo tipi gemiler bulunuyor. Bu çeşitlendirilmiş filo yapısı, UGR’nin geniş bir yük yelpazesini taşımasına imkan sağlıyor.

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        "Attığımız her yeni adımla taşıma kapasitemizi artırıyor, operasyonel yetkinliğimizi güçlendiriyoruz"

        Filoya katılan yeni gemilere ilişkin değerlendirmede bulunan UGR CEO’su Tolga Emrah Gezgin, şunları söyledi:

        "UGR olarak Avrupa, Akdeniz, Basra Körfezi, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Güney Asya’yı kapsayan geniş ağımızla 20’den fazla ülkede ve 30 limanda faaliyet gösteriyoruz. Uzak Doğu’dan Avrupa ve Orta Doğu’ya araç taşımacılığının yanı sıra Avrupa ve Türkiye’de üretilen araçları da Orta Doğu pazarlarına ulaştırarak güçlü ve çift yönlü bir lojistik ağı oluşturuyoruz. Bu yapı, dünyanın önde gelen otomotiv üreticileriyle çalışmamıza imkan sağlıyor.

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        UGR Aqaba ve UGR Safaga’nın filomuza katılması, filomuzun gelişiminde önemli bir adımı daha temsil ediyor. Bu gemiler, taşıma kapasitemizi artırmanın ötesinde otomotiv, ağır yük ve proje yükü taşımacılığında değişen lojistik ihtiyaçlara yanıt verme konusunda bize daha fazla esneklik sağlıyor. Filomuza yatırım yapmaya ve küresel ağımızı genişletmeye devam ederek müşterilerimizin ve hizmet verdiğimiz pazarların değişen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdüreceğiz."

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