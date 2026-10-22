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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yaşar Holding, COP31’in “İklim Destekçisi” oldu

        Yaşar Holding, COP31’in “İklim Destekçisi” oldu

        Yaşar Holding COP31'de Yeşil Bölge'de Yeşil Sanayileşme alanında "İklim Destekçisi" olarak yer alacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar "İklim dönüşümünün kalıcı bir başarıya ulaşması; üreticilerden tüketicilere, çalışanlardan gençlere, iş dünyasından yerel topluluklara kadar toplumun her kesiminin sürece katılmasıyla mümkündür" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        Yaşar Holding, COP31'in "İklim Destekçisi" oldu

        Yaşar Topluluğu, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı – COP31’de Yeşil Bölge’de Yeşil Sanayileşme alanında “İklim Destekçisi” olarak yer alacak.

        Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP31’in “İklim Destekçisi” olan Yaşar Holding, enerji dönüşümü, su ve iklim direnci, ekosistemlerin korunması ve adil dönüşüm ile şekillenen toplumun kalkınmasını önceliklendiren sürdürülebilirlik anlayışını paylaşacak.

        Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, iklim değişikliğiyle ortak hedeflerin somut uygulamalara dönüşmesi, iyi uygulamaların yaygınlaşması ve uluslararası iş birliklerinin güçlenmesinde COP31’in Türkiye’de düzenlenecek olmasının önemini vurguladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

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        “İklim dönüşümünün kalıcı bir başarıya ulaşması; üreticilerden tüketicilere, çalışanlardan gençlere, iş dünyasından yerel topluluklara kadar toplumun her kesiminin sürece katılmasıyla mümkündür. Kaynakları daha bilinçli kullanmak, gıda kaybını azaltmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ortak bir sorumluluktur.

        Sorumluluğumuzu yalnızca kendi faaliyetlerimizi dönüştürmekle sınırlamıyor; değer zincirimiz boyunca farkındalığı artırmayı, paydaşlarımızla birlikte hareket etmeyi ve daha geniş bir toplumsal dönüşüme katkı sağlamayı önemsiyoruz. Yaşar Topluluğu olarak, iklim eyleminin güçlendirilmesine ortak olmaktan ve COP31’in “İklim Destekçisi” olarak katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.”

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        #Yaşar Holding
        #cop31
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