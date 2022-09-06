'Ekonomik savaşın içindeyiz' 0:00 / 0:00

AA

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Messe Berlin tarafından düzenlenen ve 46 ülkeden 1.100 firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergilediği Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2022’de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vestel’in 30 yıldan beri IFA fuarına katıldığını ve Kovid-19 sonrası bu yıl Vestel standına çok yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Zorlu, “Bugüne kadar hiç böyle şey yaşamadım. Arkadaşlarımız ilk defa dünyada rakiplerimizden öne geçtiğimizi söyledi.” dedi.

Vestel’in Türkiye’de otomotivden sonra en fazla ihracat yapan en büyük grup olduğunu belirten Zorlu, “Zorlu Grubu olarak 3 milyar dolar ihracat yaptık ki bu küçümsenecek bir rakam değil. 158 ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji sorununun ortaya çıktığını vurgulayan Zorlu şunları kaydetti:

“Ben her zaman şunu söylüyorum; üçüncü dünya savaşının çıkacağına inanmıyorum. Ekonomik savaşın içindeyiz diye 25 senedir bütün konuşmalarımda bunu söylüyordum. Bana 3 ay önce dediler ki: Siz bunu nereden öğrendiniz?. Ekonomik savaş vardı dedim. Çünkü silah savaşı bundan sonra olmayacak. Ama Vestel olarak biz bu savaşı kendi inovasyonumuzla, kendi teknolojimizle biz bunun içerisinden göğüsleriz, çıkarız. Ama herkes kendisine göre bir strateji izleyecek.

Önümüzdeki bu enerji savaşı devam edecek gibi gözüküyor. İnşallah bir an önce bu Ukrayna-Rusya savaşı da biter. Ve dünya barış içerisinde herkes eskiden olduğu gibi yaşar. Bakın Kovid-19 geldi. Ve Kovid-19’dan sonra Ukrayna savaşı çıktı. Ben diyorum ki; Allah daha beterinden saklasın. Yolumuza devam edeceğiz.”

Enerji krizinde her ülkenin kendine göre sorunları olduğunu vurgulayan Zorlu, "Avrupa kalkınmış. Türkiye de kalkınmakta olan bir ülke. Enerjinin yüksek fiyatları bizi etkiliyor. Etkilememesi mümkün değil. Daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız. Buna göğüs gereceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye’nin teknoloji, inovasyon ve ihracatta yakaladığı ivmeyi överek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Teknoloji olarak eskiden bizim gıpta ile baktığımız rakiplerimiz şimdi bize geliyorlar ve gıpta ile bize bakıyorlar. Türkiye teknoloji ve inovasyon olarak bir yerlere geldi. Bilhassa Vestel, Türkiye’nin gurur kaynağıdır. Ben bunu iftiharla söylerim. Hiçbir zaman için mütevazi olmayacağım. Çünkü 3 milyar dolarla otomotivden sonra en fazla ihracat yapan bir şirket olmuşsak demek ki bir şeyler yapıyoruz. Ama daha iyisi olmaz mıydı, daha çok olmaz mıydı? Ben her zaman şunu diyorum. Devlet sanayici, sanayici devlet bir ülke beraber biz bunu her zaman yeneriz.”

Vestel’in organik büyümenin yanında satın almalar da yaptığını anlatan Zorlu, “Zaten satın alma yapıyoruz. Hitachi, Daewoo, JVC, Sharp markalarının Avrupa ve Ortadoğu’da 10-15 sene satış hakları bizde. Onun için önümüzdeki günlerde her şey olabilir. Pil teknolojilerinden tut yeni şarj cihazlarına kadar her şeyi yapıyoruz. Bunu inovasyonla yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.