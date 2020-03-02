La Liga'nın 26. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-0 yenerek, bir hafta önce kaybettiği liderliği geri aldı. Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Vinicius Junior, Lionel Messi'ye ait rekoru da tarihe gömdü.

71. dakikada gelen gol Vinicius'u (19 yaş 233 gün) 21. yüzyılda El Clasico'da gol atan en genç oyuncu yaptı. Daha önceki rekor, 2007'de Madrid ağlarına hat-trick gönderdiğinde 19 yaş 259 günlük olan Messi'ye aitti. 19 yaşındaki yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 26 maçta 5 gol ve 2 asist üretti.