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        Haberler Gündem Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:37
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        Silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasındaki başlayan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan 1'i Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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